Renk körlüğü ve kanser ilişkisi: Mesane kanserinde ölüm riski yüzde 52 daha yüksek

Renk körlüğü ve kanser ilişkisi: Mesane kanserinde ölüm riski yüzde 52 daha yüksek

10.03.2026

ABD’deki Stanford Medicine araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, renk körlüğü ile mesane kanseri arasındaki ilişki incelendi. Araştırmada, idrarda görülen kanın hastalığın en erken uyarı işaretlerinden biri olduğu ancak renk körlüğü bulunan kişilerin bu belirtiyi fark etmekte zorlanabileceği belirtildi.Bilim insanlarının analizine göre, hem mesane kanseri hem de renk körlüğü bulunan hastalarda, 20 yıllık süreçte ölüm riskinin yüzde 52 daha yüksek olduğu görüldü.Araştırmayı yürüten ekip, bu farkın en önemli nedenlerinden birinin hastaların idrarda kanı fark edememesi ve bu nedenle doktor başvurusunun gecikmesi olabileceğini ifade etti.Renk körlüğü erken belirtileri gizleyebilirAraştırmada, renk görme bozukluğu olarak da bilinen renk körlüğünün sanılandan daha yaygın olduğu belirtildi. Verilere göre yaklaşık 12 erkekten biri ve 200 kadından biri bu durumdan etkileniyor.Renk körlüğünün en yaygın türleri kırmızı ve yeşil tonlarının ayırt edilmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle idrarda kan gibi kırmızı tonlu belirtiler bazı kişiler tarafından fark edilmeyebiliyor.Milyonlarca sağlık kaydı incelendiAraştırmacılar çalışmada TriNetX adlı büyük bir veri platformunu kullandı. Bu sistemde dünyadan yaklaşık 275 milyon anonim hasta kaydı bulunuyor.Bilim insanları yaklaşık 100 milyon ABD hasta kaydı içinde hem renk körlüğü hem de mesane kanseri tanısı bulunan 135 kişiyi belirledi. Aynı özelliklere sahip ancak normal görme yetisine sahip hastalarla karşılaştırma yapıldı.Sonuçlara göre renk körlüğü bulunan mesane kanseri hastalarında, uzun vadede hayatta kalma oranının daha düşük olduğu görüldü.Araştırmacılar, birçok kişinin renk körlüğü tanısı almadığını, bu nedenle gerçek riskin verilerde görülen orandan daha yüksek olabileceğini de belirtti.Kalın bağırsak kanserinde aynı sonuç görülmediAraştırmada ayrıca kolorektal kanser hastaları da incelendi. Ancak bu grupta renk körlüğü ile ölüm riski arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi.Araştırmacılar bunun nedeninin, kolorektal kanserde karın ağrısı veya bağırsak alışkanlıklarında değişim gibi başka erken belirtilerin daha sık görülmesi olabileceğini ifade etti.Bilim insanları, renk körlüğü bulunan kişilerin düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurguladı. Bazı uzmanların ayrıca doktorların tarama formlarına renk körlüğü sorusu eklemeyi değerlendirmeye başladığı aktarıldı.Araştırmanın sonuçlarının Nature Health dergisinde yayımlandığı bildirildi.

