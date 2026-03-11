https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/arjantin-devlet-baskani-milei-dunyanin-en-siyonist-baskani-olmaktan-gurur-duyuyorum-1104158397.html

Arjantin Devlet Başkanı Milei: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, New York’un Manhattan bölgesindeki üniversitede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada dünyanın en Siyonist başkanı... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Javier Milei, Yeshiva Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada İsrail’e ve Yahudi halkına verdiği desteği yineledi.Milei, “Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum. İranlı düşmana karşı kazanacağımızı umuyorum. Sosyalizm, serbest piyasa kapitalist sisteminin temelinin Yahudi-Hristiyan değerlerine dayandığını fark etti. Yahudiliğe ve İsrail’e saldırırsanız kapitalist sistemin ve Batı medeniyetinin temelini sarsarsınız'' dedi.Milei ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimine de değinerek, “Dünya sadece birkaç santimetre farkla kurtuldu; o da Trump’ı ıskalayan kurşundu” ifadelerini kullandı.

