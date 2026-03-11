Türkiye
Arjantin Devlet Başkanı Milei: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum
Arjantin Devlet Başkanı Milei: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, New York’un Manhattan bölgesindeki üniversitede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada dünyanın en Siyonist başkanı... 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Arjantin Devlet Başkanı Milei: Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum

00:37 11.03.2026
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, New York’un Manhattan bölgesindeki üniversitede düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.
Javier Milei, Yeshiva Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada İsrail’e ve Yahudi halkına verdiği desteği yineledi.
Milei, “Dünyanın en Siyonist başkanı olmaktan gurur duyuyorum. İranlı düşmana karşı kazanacağımızı umuyorum. Sosyalizm, serbest piyasa kapitalist sisteminin temelinin Yahudi-Hristiyan değerlerine dayandığını fark etti. Yahudiliğe ve İsrail’e saldırırsanız kapitalist sistemin ve Batı medeniyetinin temelini sarsarsınız'' dedi.
Milei ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast girişimine de değinerek, “Dünya sadece birkaç santimetre farkla kurtuldu; o da Trump’ı ıskalayan kurşundu” ifadelerini kullandı.
Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
DÜNYA
Netanyahu, İran halkına seslendi: 'Anı yakalamaya hazır olun'
Dün, 23:52
