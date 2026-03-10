Türkiye
Netanyahu, İran halkına seslendi: 'Anı yakalamaya hazır olun'
Netanyahu, İran halkına seslendi: 'Anı yakalamaya hazır olun'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına seslenerek ilerleyen günlerin kendilerini özgürleştirme fırsatı getireceğini söyledi. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
i̇ran
Netanyahu, İran halkına seslendi: 'Anı yakalamaya hazır olun'

23:52 10.03.2026
Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran halkına seslenerek ilerleyen günlerin kendilerini özgürleştirme fırsatı getireceğini söyledi.
Binyamin Netanyahu, İsrail Başbakanlığı’nın sosyal medya hesabından İngilizce bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımda İran halkına seslenen Netanyahu, ''İran halkı, Biz özgürlük için tarihi bir savaş veriyoruz. Bu, Ayetullah rejimini ortadan kaldırmanız ve özgürlüğünüzü kazanmanız için hayatınızda bir kez yakalayabileceğiniz bir fırsattır. Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte Tahran’ın tiranlarını her zamankinden daha sert şekilde vuruyoruz'' dedi.
Başbakan, ''Ayetullah artık yok ve biliyorum ki onun yerine başka bir tiranın gelmesini istemiyorsunuz. Bu yüzden harekete geçmelisiniz. Bunu yapabilmeniz için gerekli koşulları oluşturuyoruz. Rejime ait sayısız hedefi vurduk. Binlerce Devrim Muhafızı mensubunu ve yüzlerce füze rampasını etkisiz hale getirdik. Rejim hedeflerine odaklanıyoruz ve İran halkına zarar vermemek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz sizin müttefikiniziz. En iyi müttefikiniz. Egemenliğinize, kültürünüze ve mirasınıza tamamen saygı duyuyoruz. Siz yardım istediniz ve yardım geldi. Onlarca yıldır sizi terörize eden tiranları giderek artan bir güçle vurmaya devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.
Netanyahu, ''Ayetullahlar ve onların adamları kaçıyor ancak bu korkakların saklanacak hiçbir yeri yok. Önümüzdeki günlerde kaderinizi elinize almanız için gerekli koşulları oluşturacağız. Hayalleriniz gerçeğe dönüşecek. Zamanı geldiğinde ve o zaman hızla yaklaşıyor, meşaleyi size devredeceğiz. Anı yakalamaya hazır olun'' şeklinde konuştu.
DÜNYA
Trump: Elimizde Hürmüz'e mayın döşendiğine dair rapor yok, döşendiyse derhal kaldırılsın
