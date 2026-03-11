https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/akaryakit-fiyatlari-hareketli-zamdan-sonra-benzin-ve-motorine-indirim-geliyor-1104162386.html

Akaryakıt fiyatları hareketli: Zamdan sonra benzin ve motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları hareketli: Zamdan sonra benzin ve motorine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Benzine 80 kuruş zam gelirken, petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası benzinde 3 lira, motorinde 4,58 lira indirim bekleniyor. İndirim pompaya benzinde 75... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-11T09:08+0300

2026-03-11T09:08+0300

2026-03-11T09:08+0300

ekonomi̇

benzin

benzin fiyatları

motorin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097306813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d6b78b862323bcd6f23744422534e2ba.jpg

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına eşel mobil düzenlemesi geldi. Bu düzenlemeyle birlikte benzin, motorin ve LPG’nin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı kadar zam fiyatlara yansıtılmayacak.Yeni uygulamaya göre, akaryakıta gelen zammın yüzde 75’i ÖTV’den karşılanacak, kalan yüzde 25’lik kısmı ise pompa fiyatlarına yansıtılacak.Benzine bugünden itibaren 80 kuruş zam geldiBugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 80 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzin fiyatı İstanbul’da 61,11 liraya, Ankara’da 62,07 liraya, İzmir’de 62,35 liraya yükseldi.Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Van ve Muş gibi illerde ise benzin 63,66 lira seviyelerinden satılıyor.Benzin ve motorine indirimÖte yandan, petrol fiyatlarının 120 dolardan 85 dolar seviyelerine gerilemesi ile birlikte akaryakıt pompa fiyatlarında indirim gündeme geldi.Buna göre, benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4,58 lira indirim yapılması planlanıyor.İndirim pompaya sınırlı yansıyacakAncak eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle planlanan indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Düzenleme kapsamında akaryakıt pompa fiyatlarına indirim, benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1,15 lira olarak uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/denizlide-4-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1104162029.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin, benzin fiyatları, motorin