Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum.
Akaryakıt fiyatları hareketli: Zamdan sonra benzin ve motorine indirim geliyor
Akaryakıt fiyatları hareketli: Zamdan sonra benzin ve motorine indirim geliyor
Benzine 80 kuruş zam gelirken, petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası benzinde 3 lira, motorinde 4,58 lira indirim bekleniyor. İndirim pompaya benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 lira olarak yansıyacak.
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına eşel mobil düzenlemesi geldi. Bu düzenlemeyle birlikte benzin, motorin ve LPG’nin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı kadar zam fiyatlara yansıtılmayacak.Yeni uygulamaya göre, akaryakıta gelen zammın yüzde 75’i ÖTV’den karşılanacak, kalan yüzde 25’lik kısmı ise pompa fiyatlarına yansıtılacak.Benzine bugünden itibaren 80 kuruş zam geldiBugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 80 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzin fiyatı İstanbul’da 61,11 liraya, Ankara’da 62,07 liraya, İzmir’de 62,35 liraya yükseldi.Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Van ve Muş gibi illerde ise benzin 63,66 lira seviyelerinden satılıyor.Benzin ve motorine indirimÖte yandan, petrol fiyatlarının 120 dolardan 85 dolar seviyelerine gerilemesi ile birlikte akaryakıt pompa fiyatlarında indirim gündeme geldi.Buna göre, benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4,58 lira indirim yapılması planlanıyor.İndirim pompaya sınırlı yansıyacakAncak eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle planlanan indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Düzenleme kapsamında akaryakıt pompa fiyatlarına indirim, benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1,15 lira olarak uygulanacak.
09:08 11.03.2026
Benzine 80 kuruş zam gelirken, petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası benzinde 3 lira, motorinde 4,58 lira indirim bekleniyor. İndirim pompaya benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 lira olarak yansıyacak.
Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına eşel mobil düzenlemesi geldi. Bu düzenlemeyle birlikte benzin, motorin ve LPG’nin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı kadar zam fiyatlara yansıtılmayacak.
Yeni uygulamaya göre, akaryakıta gelen zammın yüzde 75’i ÖTV’den karşılanacak, kalan yüzde 25’lik kısmı ise pompa fiyatlarına yansıtılacak.

Benzine bugünden itibaren 80 kuruş zam geldi

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine 80 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzin fiyatı İstanbul’da 61,11 liraya, Ankara’da 62,07 liraya, İzmir’de 62,35 liraya yükseldi.
Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Van ve Muş gibi illerde ise benzin 63,66 lira seviyelerinden satılıyor.

Benzin ve motorine indirim

Öte yandan, petrol fiyatlarının 120 dolardan 85 dolar seviyelerine gerilemesi ile birlikte akaryakıt pompa fiyatlarında indirim gündeme geldi.
Buna göre, benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira, motorine ise 4,58 lira indirim yapılması planlanıyor.

İndirim pompaya sınırlı yansıyacak

Ancak eşel mobil sisteminin uygulanması nedeniyle planlanan indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Düzenleme kapsamında akaryakıt pompa fiyatlarına indirim, benzinde 75 kuruş, motorinde ise 1,15 lira olarak uygulanacak.
