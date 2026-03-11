https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/anayasa-mahkemesi-baskanvekilligine-irfan-fidanin-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1104158939.html

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

11.03.2026

AYM Başkanvekilliğine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu göreve dün yapılan seçim sonucu İrfan Fidan seçildi.Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23 Mart’ta sona erecek olması nedeniyle yapılan seçimler sonucu yeni başkanvekili İrfan Fidan olmuştu.

