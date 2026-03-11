Türkiye
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
AYM Başkanvekilliğine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu göreve dün yapılan seçim sonucu İrfan Fidan seçildi.Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23 Mart’ta sona erecek olması nedeniyle yapılan seçimler sonucu yeni başkanvekili İrfan Fidan olmuştu.
02:55 11.03.2026
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AYM Başkanvekilliğine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu göreve dün yapılan seçim sonucu İrfan Fidan seçildi.
Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.
AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23 Mart’ta sona erecek olması nedeniyle yapılan seçimler sonucu yeni başkanvekili İrfan Fidan olmuştu.
