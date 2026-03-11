https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/anayasa-mahkemesi-baskanvekilligine-irfan-fidanin-secilmesine-iliskin-karar-resmi-gazetede-1104158939.html
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-11T02:55+0300
2026-03-11T02:55+0300
2026-03-11T02:55+0300
türki̇ye
i̇rfan fidan
türkiye
anayasa mahkemesi (aym)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044789608_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b4b45ecbc7b125e01422f1f2d16c2400.jpg
AYM Başkanvekilliğine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu göreve dün yapılan seçim sonucu İrfan Fidan seçildi.Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23 Mart’ta sona erecek olması nedeniyle yapılan seçimler sonucu yeni başkanvekili İrfan Fidan olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/yozgat-vali-yardimciligina-atanan-mustafa-berat-kasimoglu-icisleri-bakanligi-tarafindan-gorevinden-1104158543.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044789608_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9638ef2850e683fdd8852dc1e19484fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇rfan fidan, türkiye, anayasa mahkemesi (aym)
i̇rfan fidan, türkiye, anayasa mahkemesi (aym)
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan'ın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AYM Başkanvekilliğine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bu göreve dün yapılan seçim sonucu İrfan Fidan seçildi.
Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre yapıldı.
AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23 Mart’ta sona erecek olması nedeniyle yapılan seçimler sonucu yeni başkanvekili İrfan Fidan olmuştu.