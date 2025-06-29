https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/ankara-depremle-uyandi-afad-buyuklugunu-acikladi-1097429093.html
Ankara depremle uyandı: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Ankara depremle uyandı: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 08:20'de meydana gelen deprem kentlileri uykudan uyandırdı. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T09:03+0300
2025-06-29T09:03+0300
2025-06-29T09:16+0300
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ankara
2025
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Sputnik Türkiye
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Ankara depremle uyandı: AFAD büyüklüğünü açıkladı
09:03 29.06.2025 (güncellendi: 09:16 29.06.2025)
© Fotoğrafdeprem
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 08:20'de meydana gelen deprem kentlileri uykudan uyandırdı.