AFAD duyurdu: Ankara'da deprem

Ankara Haymana'da 09.59'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'da deprem meydana geldi. Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 09.59'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10:10 11.03.2026 (güncellendi: 10:22 11.03.2026)
Ankara Haymana'da 09.59'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 09.59'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.