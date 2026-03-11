Türkiye
AFAD duyurdu: Ankara'da deprem
AFAD duyurdu: Ankara'da deprem
Ankara Haymana'da 09.59'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.03.2026, Sputnik Türkiye
Ankara'da deprem meydana geldi. Deprem mi oldu? Son dakika depremler Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 09.59'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD duyurdu: Ankara'da deprem

10:10 11.03.2026 (güncellendi: 10:22 11.03.2026)
Ankara Haymana'da 09.59'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara'da deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu? Son dakika depremler

Ankara'nın Haymana ilçesinde saat 09.59'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
