Kolonisinden ayrılan bir penguenin görüntüsü, 2026 yılının ilk aylarında herkesin gündemindeydi, bu doğal davranışı kolektif bilincin kırılması olarak gören, insanla ilişkilendirip toplumsal travmaların gecikmiş yankısı olarak yorumlayan herkese sesleniyorum. Gazze'de soykırıma uğrayan çocukların dramları bir penguen kadar önemli değil midir? Nesli tükenen bir kuşu mesele edip de sırayı bir çocuk olunca duyarsız yaklaşmak insanlığın neresinde vardır? İran'da Gazze'de ölenler çocuk değil de penguen olsa yas mı ilan edilecekti?