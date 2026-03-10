Türkiye
Bahçeli: Bir daha hava sahamızda yolunu yönünü kaybetmiş bir füze görmek istemiyoruz
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli İran'dan ateşlenen füzelerin Türkiye'de düşmesine ilişkin "İran'ın açıklamaları kıymetlidir. Ancak 9 Mart'ta Türk hava sahasına giren... 10.03.2026
MHP lideri Bahçeli, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırıları değerlendirdi.
Sputnik Türkiye
Bahçeli: Bir daha hava sahamızda yolunu yönünü kaybetmiş bir füze görmek istemiyoruz

10:55 10.03.2026 (güncellendi: 11:12 10.03.2026)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP lideri Bahçeli İran'dan ateşlenen füzelerin Türkiye'de düşmesine ilişkin "İran'ın açıklamaları kıymetlidir. Ancak 9 Mart'ta Türk hava sahasına giren mühimmatın etkisiz hale getirilmesi kafamızı karıştırmaya başlamıştır. Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye yol geçen hanı değil" dedi.
MHP lideri Bahçeli, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı saldırıları değerlendirdi.

ABD İsrail koalisyonunun İran'a başlattığı savaşın bilançosu artıyor. Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sardı. Füzeler, tahrip edilen kaynaklar hedef alınan altyapılar, daralan ticaret kanalları, örtülü operasyonlar, körfez ülkelerine sabotajlar, kaygı ile takip edilen savaş tablosunun satırbaşları. İran'daki operasyonlar bölgemizi ateşe atmaktadır. Siyonist emperyalist çıkar ortaklığının askeri ortaklığı kan kin ile sarılmıştır. Haksızlık hukuksuzluk doruk noktada. Ateşkes çağrıları karşılık bulmuyor. ABD Başkanı'nın savaşın bitiş zamanına Netanyahu ile karar vereceğiz demesi, üstenci bakış, özürlü bir yaklaşımdır. Okul bombalanması ile 175 çocuk öldü.

'Penguen daha mı kıymetli?'

Kolonisinden ayrılan bir penguenin görüntüsü, 2026 yılının ilk aylarında herkesin gündemindeydi, bu doğal davranışı kolektif bilincin kırılması olarak gören, insanla ilişkilendirip toplumsal travmaların gecikmiş yankısı olarak yorumlayan herkese sesleniyorum. Gazze'de soykırıma uğrayan çocukların dramları bir penguen kadar önemli değil midir? Nesli tükenen bir kuşu mesele edip de sırayı bir çocuk olunca duyarsız yaklaşmak insanlığın neresinde vardır? İran'da Gazze'de ölenler çocuk değil de penguen olsa yas mı ilan edilecekti?

'Din savaşımı başladı?'

Adı okunulmamış bir din savaşı başladı da biz mi farkında değiliz? Ortadoğu'da şii sunni husumetine çanak tutan, bu kapsamda kutuplaşmayı sertleştirmek için provokasyon kollayan karanlık emellere kapalı durmak Müslümanım diyen herkese hayat memat konusu. Şii de Müslümandır, sunni de Müslümandır. Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır, Kürt kardeşlerim satılık değildir, kiralık değildir, onun bunun projelerinde piyon olarak gösterilemez

'Her ülke aklını başına almalıdır'

İnsansız hava araçları Azerbaycan'a isabet etti. Tehlike saçan vakalarla ilgili İran'ın açıklamaları kıymetlidir. Ancak 9 Mart'ta Türk hava sahasına giren mühimmatın etkisiz hale getirilmesi kafamızı karıştırmaya başlamıştır. Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye yol geçen hanı değil. Bir daha hava sahamızda yolunu yönünü kaybetmiş bir füze görmek istemiyoruz

İmamoğlu'na 'selamlama' tepkisi

İmamoğlu'nun da aralarında olduğu yargılamada mahkeme salonunu miting meydanına çevirenler zavallı aymazlardır. Eski belediye başkanı selamla konuşması yapacakmış. Mahkemede selamlama konuşması nerede görülmüştür? Böylesi uygulamaya nerede şahit olunmuştur? Davayı sulandırmak mahsurludur. duruşmalar canlı yayınlansın derken yanlış mi söylüyorduk, geldiğimiz süreçte haklılığımız belgelendi. CHP hukuku hiçe saymıştır.

