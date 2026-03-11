https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/abdli-savci-halkbankin-1-ay-icinde-uzman-secmesini-bekliyoruz-1104179584.html

ABD’li savcı: Halkbank’ın 1 ay içinde uzman seçmesini bekliyoruz

Savcı, bugün yapılan duruşmada Halkbank’ın yaptırımlar ve kara para aklama yasalarına uyumunu denetleyecek bir uzmanı ‘bir ay içinde seçmesini beklediklerini’... 11.03.2026, Sputnik Türkiye

Halkbank davasında anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından gözler bugünkü duruşmadaydı. ABD'li savcı, bugün yapılan duruşmada Halkbank’ın yaptırımlar ve kara para aklama yasalarına uyumunu denetleyecek bir uzmanı ‘bir ay içinde seçmesini beklediklerini’ söyledi.Uzman seçilmesi, savcılarla banka arasında bu hafta başında ‘bankaya yönelik ABD’deki uzun süredir devam eden cezai davayı çözmek amacıyla varılan anlaşmanın şartı olarak’ belirlenmişti.Halkbank dava sürecinde neler yaşandı?

2026

