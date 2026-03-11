Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260311/abdli-savci-halkbankin-1-ay-icinde-uzman-secmesini-bekliyoruz-1104179584.html
ABD'li savcı: Halkbank'ın 1 ay içinde uzman seçmesini bekliyoruz
ABD’li savcı: Halkbank’ın 1 ay içinde uzman seçmesini bekliyoruz
Savcı, bugün yapılan duruşmada Halkbank'ın yaptırımlar ve kara para aklama yasalarına uyumunu denetleyecek bir uzmanı 'bir ay içinde seçmesini beklediklerini'... 11.03.2026
2026-03-11T16:41+0300
2026-03-11T17:06+0300
dünya
abd
halkbank
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103669/15/1036691513_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_765255c61c172a50646b76b256a3ffce.jpg
Halkbank davasında anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından gözler bugünkü duruşmadaydı. ABD'li savcı, bugün yapılan duruşmada Halkbank’ın yaptırımlar ve kara para aklama yasalarına uyumunu denetleyecek bir uzmanı ‘bir ay içinde seçmesini beklediklerini’ söyledi.Uzman seçilmesi, savcılarla banka arasında bu hafta başında ‘bankaya yönelik ABD’deki uzun süredir devam eden cezai davayı çözmek amacıyla varılan anlaşmanın şartı olarak’ belirlenmişti.Halkbank dava sürecinde neler yaşandı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/abd-yuksek-mahkemesi-halkbank-hakkinda-kararini-acikladi-1099962511.html
abd
tr_TR
ABD’li savcı: Halkbank’ın 1 ay içinde uzman seçmesini bekliyoruz

16:41 11.03.2026 (güncellendi: 17:06 11.03.2026)
Savcı, bugün yapılan duruşmada Halkbank’ın yaptırımlar ve kara para aklama yasalarına uyumunu denetleyecek bir uzmanı ‘bir ay içinde seçmesini beklediklerini’ açıkladı.
Halkbank davasında anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından gözler bugünkü duruşmadaydı.
ABD'li savcı, bugün yapılan duruşmada Halkbank’ın yaptırımlar ve kara para aklama yasalarına uyumunu denetleyecek bir uzmanı ‘bir ay içinde seçmesini beklediklerini’ söyledi.
Uzman seçilmesi, savcılarla banka arasında bu hafta başında ‘bankaya yönelik ABD’deki uzun süredir devam eden cezai davayı çözmek amacıyla varılan anlaşmanın şartı olarak’ belirlenmişti.

Halkbank dava sürecinde neler yaşandı?

Halkbank, 2019 yılında ABD’de İran’ın yaptırımlarını delmeye yardımcı olmakla suçlanmış, dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo kurmakla itham edilmişti.
İddianamede, bankanın Türkiye, İran ve BAE’deki paravan şirketler ve para transfer mekanizmalarını kullandığı öne sürülmüştü, banka suçlamaları reddetti. Dava, Reza Zarrab ve eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla davalarıyla bağlantılıydı.
Zarrab, 2017’de suçlamaları kabul ederek tanıklık yapmış, Atilla ise 2018’de mahkûm olup büyük kısmını çektiği hapis cezasının ardından 2019’da Türkiye’ye dönmüştü.
Halkbank, yabancı devlet dokunulmazlığı iddiasıyla davanın düşürülmesini talep etti, ancak alt mahkemeler ve federal temyiz mahkemesi itirazları reddetti. Ekim 2024’te ABD Yüksek Mahkemesi de davanın devamına onay verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ile görüşmelerinde davanın çözümüne dair umutlarını paylaşmış, Türk tarafı yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ödeme önerisi sunmuştu.
ABD’deki uzlaşma, Halkbank’ın belirli koşulları yerine getirmesi halinde cezai suçlamalardan muaf tutulmasına ve davanın sona ermesine olanak tanıyor.
