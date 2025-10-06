https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/abd-yuksek-mahkemesi-halkbank-hakkinda-kararini-acikladi-1099962511.html
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında kararını açıkladı
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında kararını açıkladı
ABD Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin kamu bankası Halkbank'ın hakkında açılan davanın düşürülmesi yönündeki yeni talebini reddetti.
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın yargı dokunulmazlığı itirazını kabul etmedi.Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı son başvuruda, 'Türk devleti tarafından sahip olunan bir banka olarak yabancı bir ülke mahkemesinde yargılanamayacağı' tezini savunmuştu. Ancak mahkeme, bu argümanı kabul etmedi.Daha önce 2023'te de benzer bir karar veren Yüksek Mahkeme, Halkbank'ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında korunmadığına hükmetmişti. Dosya daha sonra Manhattan'daki 2. Temyiz Mahkemesi'ne gönderilmiş, mahkeme de bankanın ticari faaliyetleri nedeniyle dokunulmazlık kapsamına girmediği kararını vermişti.
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında kararını açıkladı
ABD Yüksek Mahkemesi, Türkiye’nin kamu bankası Halkbank’ın hakkında açılan davanın düşürülmesi yönündeki yeni talebini reddetti.
ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın yargı dokunulmazlığı itirazını kabul etmedi.
Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı son başvuruda, 'Türk devleti tarafından sahip olunan bir banka olarak yabancı bir ülke mahkemesinde yargılanamayacağı' tezini savunmuştu. Ancak mahkeme, bu argümanı kabul etmedi.
Daha önce 2023’te de benzer bir karar veren Yüksek Mahkeme, Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında korunmadığına hükmetmişti. Dosya daha sonra Manhattan’daki 2. Temyiz Mahkemesi’ne gönderilmiş, mahkeme de bankanın ticari faaliyetleri nedeniyle dokunulmazlık kapsamına girmediği kararını vermişti.