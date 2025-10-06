https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/abd-yuksek-mahkemesi-halkbank-hakkinda-kararini-acikladi-1099962511.html

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında kararını açıkladı

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Yüksek Mahkemesi, Türkiye’nin kamu bankası Halkbank’ın hakkında açılan davanın düşürülmesi yönündeki yeni talebini reddetti. 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T17:12+0300

2025-10-06T17:12+0300

2025-10-06T17:12+0300

türki̇ye

abd

halkbank

banka

banka desteği

banka kartı

banka promosyonu

banka kredisi

altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103121/25/1031212573_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_1873b531262eeb4ad069a4f1b182cb00.jpg

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank’ın yargı dokunulmazlığı itirazını kabul etmedi.Halkbank, ABD Yüksek Mahkemesi’ne yaptığı son başvuruda, 'Türk devleti tarafından sahip olunan bir banka olarak yabancı bir ülke mahkemesinde yargılanamayacağı' tezini savunmuştu. Ancak mahkeme, bu argümanı kabul etmedi.Daha önce 2023’te de benzer bir karar veren Yüksek Mahkeme, Halkbank’ın Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası (FSIA) kapsamında korunmadığına hükmetmişti. Dosya daha sonra Manhattan’daki 2. Temyiz Mahkemesi’ne gönderilmiş, mahkeme de bankanın ticari faaliyetleri nedeniyle dokunulmazlık kapsamına girmediği kararını vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240229/abdde-halkbank-davasinin-temyiz-durusmasi-new-yorkta-goruldu-1081200770.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, halkbank, banka, banka desteği, banka kartı, banka promosyonu, banka kredisi, altın