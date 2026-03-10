Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/yokten-iranda-ogrenim-goren-turk-vatandasi-ogrencilere-iliskin-aciklama-1104149632.html
YÖK'ten, İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere ilişkin açıklama
YÖK'ten, İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere ilişkin açıklama
10.03.2026
YÖK, İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere ilişkin açıklama yaptı.'Gerekli çalışmaları yapıyoruz'YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
16:48 10.03.2026
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin, savaş durumu süresince mevzuatın öngördüğü şartlar çerçevesinde eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmaların yapılacağını bildirdi.
YÖK, İran'da öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere ilişkin açıklama yaptı.

'Gerekli çalışmaları yapıyoruz'

YÖK'ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"28 Şubat 2026 tarihinde İran'da başlayan savaş sebebiyle bu ülkede öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, savaş durumu devam ettiği süre zarfında mevzuatın öngördüğü şartlar dairesinde eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmalar Kurulumuzca yapılmaktadır."
