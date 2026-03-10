https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/yemek-siparisinde-yeni-donem-gizli-ucret-sona-eriyor-1104136086.html

Yemek siparişinde yeni dönem: Gizli ücret sona eriyor

Ticaret Bakanlığı, online yemek siparişi platformları için yeni düzenlemeyi devreye alıyor. Buna göre restoranlardan kesilen komisyon, kurye ücreti, reklam ve... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, yemek siparişi platformlarında fiyatları şişiren ve şikâyetlere neden olan komisyon oranlarıyla ilgili yeni kararını devreye alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, internetten verilen yemek siparişinde “gizli ücret” uygulaması sona erecek.Buna göre online yemek siparişi platformları, restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı şekilde satıcı panelinde gösterecek. Mlliyet'in haberine göre, tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri bedelde satıcının hangi giderlerinin olduğunu takip edebilecek.Şikâyetler Bakanlığı harekete geçirdiYemek siparişi verilen elektronik platformlar yaygınlaşırken, aracı platformların restoranlardan komisyon bedeli, reklam bedeli, kampanya katılım bedeli, kurye hizmet bedeli ve benzeri ücretler kestiği belirtildi.Ticaret Bakanlığı’na ulaşan şikâyetlerde, yüksek komisyon oranlarının yanı sıra değişken ve karmaşık ücretlendirme ile tahsil edilen bedellere ilişkin açık bilgilendirme yapılmaması öne çıktı. Bunun üzerine Bakanlık, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kendisine verilen düzenleyici yetkiyi kullanarak yeni bir karar aldı.Keyfi ücret alınamayacakYeni karara göre, online yemek siparişi platformları, restoranlardan “asli hizmetler” adı altında keyfi ücretler talep edemeyecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin hizmetler için ayrıca ücret istenemeyecek.Platformlar, restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri satıcı panelinde gösterecek. Tüketiciler de sipariş ekranından bu kalemleri takip edebilecek.Komisyon hesabında yeni yöntemTicaret Bakanlığı, platformlardaki komisyon hesaplamalarına da yeni düzenleme getirdi. Buna göre, yemeğin fiyatında indirim yoksa komisyon, ürünün ana fiyatı üzerinden hesaplanacak.Restoran indirim yaparsa komisyon, müşterinin cebinden çıkan fiili tutar üzerinden alınacak.Uyum için son tarih 1 NisanBakanlık, online yemek siparişi platformlarına yeni kurallara uyum için 1 Nisan’a kadar süre tanıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte hem restoranlara yansıtılan maliyetlerin daha şeffaf hale gelmesi hem de tüketicinin sipariş sırasında ödediği bedeli daha net görmesi amaçlanıyor.

