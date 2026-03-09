https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/denizlide-42-buyuklugunde-deprem--1104129907.html

Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

AFAD verilerine göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 23.20’de kaydedilen depremin yerin 12.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

SON HABERLER

