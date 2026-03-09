https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/denizlide-42-buyuklugunde-deprem--1104129907.html
Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD verilerine göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 23.20’de kaydedilen depremin yerin 12.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
23:36 09.03.2026 (güncellendi: 23:42 09.03.2026)
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD verilerine göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 23.20’de kaydedilen depremin yerin 12.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.