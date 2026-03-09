Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
son depremler
denizli
buldan
deprem
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
AFAD verilerine göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Saat 23.20’de kaydedilen depremin yerin 12.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
denizli
buldan
SON HABERLER
23:36 09.03.2026 (güncellendi: 23:42 09.03.2026)
Deprem
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD verilerine göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 23.20’de kaydedilen depremin yerin 12.16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
