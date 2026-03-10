https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/witkoff-ukrayna-konulu-uclu-gorusme-gelecek-hafta-gerceklesebilir-1104155691.html

Witkoff: Ukrayna konulu üçlü görüşme gelecek hafta gerçekleşebilir

Witkoff: Ukrayna konulu üçlü görüşme gelecek hafta gerçekleşebilir

Sputnik Türkiye

ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılması planlanan üçlü görüşmenin büyük olasılıkla gelecek hafta gerçekleşeceğini belirtti. 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T22:03+0300

2026-03-10T22:03+0300

2026-03-10T22:03+0300

dünya

abd

steve witkoff

rusya

ukrayna

görüşme

cnbc

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_369820b85ac4a1c9c8e954e0c8f5b578.jpg

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC televizyonuna verdiği demeçte Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılması planlanan üçlü görüşmenin muhtemelen gelecek hafta düzenleneceğini söyledi.Witkoff ayrıca, Washington’un Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda iyimser bir tutum içinde olduğunu vurgulayarak, ABD’nin bu sürecin barışçıl bir şekilde sonuçlanması için umutlu olduğunu dile getirdi.Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/trump-putin-ile-gorusme-cok-iyi-gecti-ortadoguyu-ukraynayi-konustuk-1104130982.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, steve witkoff, rusya, ukrayna, görüşme, cnbc