Witkoff: Ukrayna konulu üçlü görüşme gelecek hafta gerçekleşebilir
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC televizyonuna verdiği demeçte Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılması planlanan üçlü görüşmenin muhtemelen gelecek hafta düzenleneceğini söyledi.Witkoff ayrıca, Washington’un Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda iyimser bir tutum içinde olduğunu vurgulayarak, ABD’nin bu sürecin barışçıl bir şekilde sonuçlanması için umutlu olduğunu dile getirdi.Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.
10.03.2026
© AP Photo / Alex Brandon Steve Witkoff
 Steve Witkoff
© AP Photo / Alex Brandon
ABD Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılması planlanan üçlü görüşmenin büyük olasılıkla gelecek hafta gerçekleşeceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CNBC televizyonuna verdiği demeçte Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yapılması planlanan üçlü görüşmenin muhtemelen gelecek hafta düzenleneceğini söyledi.
Üçlü görüşmenin gelecek haftaya erteleneceğini düşünüyorum ve bu konuda olumlu bir tutum sergilemeye devam etmeyi bekliyoruz.
Witkoff ayrıca, Washington’un Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesi konusunda iyimser bir tutum içinde olduğunu vurgulayarak, ABD’nin bu sürecin barışçıl bir şekilde sonuçlanması için umutlu olduğunu dile getirdi.
Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.
