Trump: Putin ile görüşme çok iyi geçti, Ortadoğu'yu Ukrayna'yı konuştuk

10.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump, bir basın toplantısı düzenleyerek başta İran konusunda olmak üzere değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin nasıl geçtiği sorusunu da cevapladı."Putin ile görüşme çok iyi geçti" diyen Trump Ukrayna ve Ortadoğu konularını görüştüklerini söyledi. Trump, Putin'in Ortadoğu'daki durumu çözmeye yardımcı olma arzusunu dile getirdiğini de kaydetti.'Hayal kırıklığına uğradım'ABD Başkanı Trump, İran'ın yeni dini lideri olarak Mücteba Hamaney'in seçilmesinden duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi. Trump, basın toplantısında, "Bunun ülke için aynı sorunların daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz. Bu yüzden onların seçimini görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını 'yok ettiklerini' savunarak, "savaşın çok yakında sona ereceğini" belirtti.Cumhuriyetçi Parti üyelerine de konuştu"İran'a ait 51 savaş gemisini şimdiden batırdık" diyen Trump, benzer açıklamaları Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada da aktarmıştı.Donald Trump, ABD'nin İran'da insansız hava araçlarının üretildiği tesisleri vurduğunu söyledi. Trump, Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: Konuşmasında Trump, İran'da 5 binden fazla hedefin vurulduğunu ve 51 geminin imha edildiğini söyledi: Ayrıca Trump, İran'a müzakereler sırasında nükleer yakıt teklif edildiğini ancak İran'ın teklifi reddettiğini öne sürdüğü şu açıklamayı yaptı:
Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesini 'çok iyi' olarak tanımlayan ABD Başkanı Trump, Ortadoğu ve Ukrayna konularını görüştüklerini aktardı. Ayrıca Trump, İran'da 5 binden fazla hedefin imha edildiğini iddia etti. İran'ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını 'yok ettiklerini' savunan Trump 'savaşın çok yakında sona ereceğini' söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, bir basın toplantısı düzenleyerek başta İran konusunda olmak üzere değerlendirmelerde bulundu.
Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin nasıl geçtiği sorusunu da cevapladı.
"Putin ile görüşme çok iyi geçti" diyen Trump Ukrayna ve Ortadoğu konularını görüştüklerini söyledi.
Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptım. Hem bizim tarafımızdan hem de onun tarafından birçok kişi telefondaydı. Ukrayna hakkında konuştuk... bu konuda olumlu bir görüşmeydi.
Trump, Putin'in Ortadoğu'daki durumu çözmeye yardımcı olma arzusunu dile getirdiğini de kaydetti.
'Hayal kırıklığına uğradım'
ABD Başkanı Trump, İran'ın yeni dini lideri olarak Mücteba Hamaney'in seçilmesinden duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.
Trump, basın toplantısında, "Bunun ülke için aynı sorunların daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz. Bu yüzden onların seçimini görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını 'yok ettiklerini' savunarak, "savaşın çok yakında sona ereceğini" belirtti.
Cumhuriyetçi Parti üyelerine de konuştu
"İran'a ait 51 savaş gemisini şimdiden batırdık" diyen Trump, benzer açıklamaları Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada da aktarmıştı.
Donald Trump, ABD'nin İran'da insansız hava araçlarının üretildiği tesisleri vurduğunu söyledi. Trump, Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
İHA'lar düşürüldü ve İHA'ların üretildiği yerleri vuruyoruz. Hepsini biliyoruz ve şu anda İHA'ların üretildiği yerleri yerle bir ediyoruz. Çok iş var, çok zekice bir iş, ama bittiğinde çok daha güvenli bir dünyaya sahip olacağız Bu uzun süredir devam eden tehlikeyi bir kez ve tamamen sona erdirecek nihai zaferi elde etmek için her zamankinden daha kararlı bir şekilde ilerliyoruz. 47 yıldır devam eden bu tehlike çok daha önce ortadan kaldırılmalıydı.
Konuşmasında Trump, İran'da 5 binden fazla hedefin vurulduğunu ve 51 geminin imha edildiğini söyledi:
Mevcut operasyonlar İran'ın saldırı kabiliyetlerini etkisiz hale getirmeye odaklanmış durumda. İran'da şu ana kadar 5.000'den fazla hedefi vurduk. Ordumuzun yaptıkları inanılmaz; İran'ın füze fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 80'ini imha ettik. İran'ın füze kapasitesi yaklaşık yüzde 10'a düştü ve yeniden inşa edilmesi yıllar alacak. 51 İran gemisini imha ettik ve İran'daki füze fabrikalarına yönelik saldırılarımız sürüyor ve sürmeye devam edeceğiz.
Ayrıca Trump, İran'a müzakereler sırasında nükleer yakıt teklif edildiğini ancak İran'ın teklifi reddettiğini öne sürdüğü şu açıklamayı yaptı:
İran rejimine nükleer yakıt teklif ettik, ancak reddettiler ve yeni yerlerde başka nükleer tesisler işletmeye başladılar. İran liderlerinin bazıları çoktan ayrıldı, diğerleri ise ayrılmalarına kalan son dakikaları sayıyor. İran rejiminin nükleer emelleri var ve eğer biz onların emellerini engellemeseydik, İsrail'i yeryüzünden silip atacaklardı.