https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/trump-putin-ile-gorusme-cok-iyi-gecti-ortadoguyu-ukraynayi-konustuk-1104130982.html

Trump: Putin ile görüşme çok iyi geçti, Ortadoğu'yu Ukrayna'yı konuştuk

Trump: Putin ile görüşme çok iyi geçti, Ortadoğu'yu Ukrayna'yı konuştuk

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesini 'çok iyi' olarak tanımlayan ABD Başkanı Trump, Ortadoğu ve Ukrayna konularını görüştüklerini aktardı. Ayrıca Trump... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T02:06+0300

2026-03-10T02:06+0300

2026-03-10T02:13+0300

donald trump

i̇ran

abd

vladimir putin

dünya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/14/1103680690_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4f8c19fbb1b38d409ae8baafe0fae1d0.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, bir basın toplantısı düzenleyerek başta İran konusunda olmak üzere değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin nasıl geçtiği sorusunu da cevapladı."Putin ile görüşme çok iyi geçti" diyen Trump Ukrayna ve Ortadoğu konularını görüştüklerini söyledi. Trump, Putin'in Ortadoğu'daki durumu çözmeye yardımcı olma arzusunu dile getirdiğini de kaydetti.'Hayal kırıklığına uğradım'ABD Başkanı Trump, İran'ın yeni dini lideri olarak Mücteba Hamaney'in seçilmesinden duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi. Trump, basın toplantısında, "Bunun ülke için aynı sorunların daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz. Bu yüzden onların seçimini görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.ABD Başkanı Trump, İran'ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını 'yok ettiklerini' savunarak, "savaşın çok yakında sona ereceğini" belirtti.Cumhuriyetçi Parti üyelerine de konuştu"İran'a ait 51 savaş gemisini şimdiden batırdık" diyen Trump, benzer açıklamaları Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada da aktarmıştı.Donald Trump, ABD'nin İran'da insansız hava araçlarının üretildiği tesisleri vurduğunu söyledi. Trump, Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: Konuşmasında Trump, İran'da 5 binden fazla hedefin vurulduğunu ve 51 geminin imha edildiğini söyledi: Ayrıca Trump, İran'a müzakereler sırasında nükleer yakıt teklif edildiğini ancak İran'ın teklifi reddettiğini öne sürdüğü şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/trump-sanirim-savas-neredeyse-tamamlandi-1104129075.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, i̇ran, abd, vladimir putin