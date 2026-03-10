https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/rusya-savunma-bakanligi-kieve-ait-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1104140095.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait Su-27 savaş uçağını düşürdü ve bin 300 kadar militanı... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T12:20+0300
2026-03-10T12:20+0300
2026-03-10T13:01+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
su-27
himars
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/01/1076972787_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_5234b86947d4a85396c8c61e2afcb38b.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1.265 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna ordusunu besleyen ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 144 nokta bombalandı.Ayrıca Ukrayna’ya ait 8 güdümü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 241 uçak tipi İHA’sı da engellendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/bati-medyasi-abd-iran-savasinin-ilk-2-gununde-yaklasik-6-milyar-dolarlik-muhimmat-harcadi-1104139818.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/01/1076972787_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_15ae6e444126f0ef0c0b12bd8d1c3ea0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, su-27, himars, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, su-27, himars, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
12:20 10.03.2026 (güncellendi: 13:01 10.03.2026)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait Su-27 savaş uçağını düşürdü ve bin 300 kadar militanı etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1.265 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna ordusunu besleyen ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 144 nokta bombalandı.
Ayrıca Ukrayna’ya ait 8 güdümü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 241 uçak tipi İHA’sı da engellendi.