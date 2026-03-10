https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/rusya-savunma-bakanligi-kieve-ait-su-27-savas-ucagi-dusuruldu-1104140095.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait Su-27 savaş uçağını düşürdü ve bin 300 kadar militanı... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T12:20+0300

2026-03-10T12:20+0300

2026-03-10T13:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

su-27

himars

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/01/1076972787_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_5234b86947d4a85396c8c61e2afcb38b.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1.265 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna ordusunu besleyen ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 144 nokta bombalandı.Ayrıca Ukrayna’ya ait 8 güdümü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 241 uçak tipi İHA’sı da engellendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/bati-medyasi-abd-iran-savasinin-ilk-2-gununde-yaklasik-6-milyar-dolarlik-muhimmat-harcadi-1104139818.html

rusya

ukrayna

donbass

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, su-27, himars, özel askeri harekat