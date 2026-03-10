Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait Su-27 savaş uçağını düşürdü ve bin 300 kadar militanı... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1.265 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna ordusunu besleyen ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 144 nokta bombalandı.Ayrıca Ukrayna’ya ait 8 güdümü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 241 uçak tipi İHA’sı da engellendi.
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev'e ait Su-27 savaş uçağı düşürüldü

12:20 10.03.2026 (güncellendi: 13:01 10.03.2026)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait Su-27 savaş uçağını düşürdü ve bin 300 kadar militanı etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Rus Hava Uzay Kuvvetleri, Ukrayna ordusuna ait bir Su-27 savaş uçağını vurdu.
Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı 1.265 asker ve 13 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen bombardımanlarda, Ukrayna ordusunu besleyen ulaşım ve enerji altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların depolandığı ve fırlatıldığı üsler ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 144 nokta bombalandı.
Ayrıca Ukrayna’ya ait 8 güdümü uçak bombası, 3 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 241 uçak tipi İHA’sı da engellendi.
