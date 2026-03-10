https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/tucker-carlson-eger-abd-okula-saldirdiysa-bu-ulke-ugruna-savasmaya-degmez-demek-1104144697.html

Tucker Carlson: Eğer ABD okula saldırdıysa bu ülke uğruna savaşmaya değmez demek

Tucker Carlson: Eğer ABD okula saldırdıysa bu ülke uğruna savaşmaya değmez demek

Amerikalı gazeteci Carlson, ABD'nin gerçekten İran'daki kız okuluna saldırdıysa ‘bu ülkenin uğruna savaşmaya değmeyeceğini’ belirtti. 10.03.2026, Sputnik Türkiye

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, yayınladığı bir videoda ABD'nin gerçekten İran'daki kız okuluna saldırdıysa ‘bu ülkenin uğruna savaşmaya değmeyeceğini’ ifade etti.Carlson, “Eğer sabah uyandığınızda sadece subayları değil, kız evlatlarını da öldürmenin normal olduğunu düşünen bir ülkede yaşıyorsanız, o ülke uğruna savaşmaya değmez demek” ifadelerini kullandı.Ülkenin onurunu korumak adına olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve trajik bir hata olup olmadığının teyit edilmesi çağrısında bulunan Carlson, saldırının bir tesadüf sonucu yapıldığı yönündeki şüphelerini de dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e demecinde İran'daki okulda kız çocukların öldürülmesine Batı'nın gerektiği gibi bir vermemesinin dehşet verici olduğunu belirtmişti.

