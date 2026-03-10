Türkiye
Tucker Carlson: Eğer ABD okula saldırdıysa bu ülke uğruna savaşmaya değmez demek
Tucker Carlson: Eğer ABD okula saldırdıysa bu ülke uğruna savaşmaya değmez demek
10.03.2026
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, yayınladığı bir videoda ABD'nin gerçekten İran'daki kız okuluna saldırdıysa ‘bu ülkenin uğruna savaşmaya değmeyeceğini’ ifade etti.Carlson, “Eğer sabah uyandığınızda sadece subayları değil, kız evlatlarını da öldürmenin normal olduğunu düşünen bir ülkede yaşıyorsanız, o ülke uğruna savaşmaya değmez demek” ifadelerini kullandı.Ülkenin onurunu korumak adına olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve trajik bir hata olup olmadığının teyit edilmesi çağrısında bulunan Carlson, saldırının bir tesadüf sonucu yapıldığı yönündeki şüphelerini de dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e demecinde İran'daki okulda kız çocukların öldürülmesine Batı'nın gerektiği gibi bir vermemesinin dehşet verici olduğunu belirtmişti.
13:46 10.03.2026
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, yayınladığı bir videoda ABD'nin gerçekten İran'daki kız okuluna saldırdıysa ‘bu ülkenin uğruna savaşmaya değmeyeceğini’ ifade etti.
Carlson, “Eğer sabah uyandığınızda sadece subayları değil, kız evlatlarını da öldürmenin normal olduğunu düşünen bir ülkede yaşıyorsanız, o ülke uğruna savaşmaya değmez demek” ifadelerini kullandı.
Ülkenin onurunu korumak adına olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması ve trajik bir hata olup olmadığının teyit edilmesi çağrısında bulunan Carlson, saldırının bir tesadüf sonucu yapıldığı yönündeki şüphelerini de dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Saldırının 40 dakika arayla iki kez yapılmış olmasına rağmen, bunun bir tesadüf olduğuna inanmalısınız. Aslında bu çifte saldırıya çok benziyor, yani önce ilk saldırı, sonra da yaralıları kurtarmaya gelenlere bir saldırı daha. Durum tam da böyle görünüyor.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik'e demecinde İran'daki okulda kız çocukların öldürülmesine Batı'nın gerektiği gibi bir vermemesinin dehşet verici olduğunu belirtmişti.
İsrail ordusunun, Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2024
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Dışişleri'nden okul saldırısı hakkında açıklama: 'İsrail, insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir'
10 Ağustos 2024, 15:01
