https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/app-plaka-icin-yeni-karar-bu-tarihe-kadar-ceza-uygulanmayacak-1104081086.html

APP plaka için yeni karar: Bu tarihe kadar ceza uygulanmayacak

APP plaka için yeni karar: Bu tarihe kadar ceza uygulanmayacak

Sputnik Türkiye

Standartlara aykırı puntolarla basılmış Avrupa Press Plaka (APP) için getirilen yeni cezalar sonrası araç sahipleri plakalarını değiştirmek için yoğunluk... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-07T15:41+0300

2026-03-07T15:41+0300

2026-03-07T15:50+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

plaka

app plaka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/07/1104081194_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1da6cf1023c23987e3668f248402d2d1.jpg

APP plaka kullanan sürücülere kesilen trafik cezaları ile ilgili yeni bir karar alındı. Buna göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plaka denetimlerinin 1 Nisan’a kadar yalnızca rehberlik amacıyla yapılması talimatını verdi.Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler çerçevesinde, 27 Şubat’tan itibaren araçlarında standart dışı plaka “Amerikan Pres Plaka” (APP) takılı olan sürücülere 140 bin lira para cezası, sürücü belgelerine 30 günlüğüne el konulması ve aracın 30 gün süre ile trafikten men edilmesi kararı verilmişti. İhlalin aynı sene içerisindeki ikinci tekrarında ise verilecek cezanın iki katına çıkarılacağı duyurulmuştu.Vatandaşların mağdur olmaması için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda 1 Nisan’a kadar sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacağı belirtildi. Kolluk kuvvetlerince yapılacak denetimlerin ise mart ayı sonuna kadar eğitim ve bilgilendirme amaçlı yapılacağı aktarıldı.APP plakaların 1 Nisan’a kadar değiştirilmesi gerekiyorYeterli güvenlik özelliklerine sahip olmayan APP plakaların 1 Nisan’a kadar değiştirilmesi gerekiyor. Kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren düzenlemede, APP plakaların standart yazı tipi, güvenlik hologramı ve yetkili kuruluş mührü gibi güvenlik özelliklerine sahip olmadığı için standartlara uygun plaka ile en geç 1 Nisan’a kadar değiştirilmesi gerektiği belirtildi.Değişimin nedeninin ise standart plakaların elektronik denetim sistemleri ve şehir güvenlik kameralarınca hatasız olarak tespitinin yapılabilmesinin sağlanması olduğu ifade edildi.Plaka değişikliği için yapılması gerekenlerStandart dışı plakaya sahip sürücülerin öncelikle Polis Merkezi Amirliklerine veya Jandarma Karakol Komutanlıklarına kayıp ihbarında bulunması gerekiyor.Daha sonra izlenecek adımlar ise noterden plaka basım talep belgesini teslim alan sürücülerin, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)’nun plaka basımı gerçekleştiren odalarına müracaat etmesi gerektiği olarak ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/sarkici-hande-yener-hakkinda-cumhurbaskanina-hakaret-sorusturmasi--1104080982.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇çişleri bakanlığı, plaka, app plaka