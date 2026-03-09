Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/trump-sanirim-savas-neredeyse-tamamlandi-1104129075.html
Trump: Sanırım savaş neredeyse tamamlandı, Hürmüz Boğazını ele geçirmeyi düşünüyorum
Trump: Sanırım savaş neredeyse tamamlandı, Hürmüz Boğazını ele geçirmeyi düşünüyorum
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran petrolüne el koyma konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu söylerken, aynı zamanda İran ile savaşın 'neredeyse... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-09T22:42+0300
2026-03-09T23:02+0300
dünya
abd
i̇ran
donald trump
ayetullah ali hamaney
mücteba hamaney
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103949904_0:111:705:508_1920x0_80_0_0_7760a0512e4635c5f04a2b49f8ac19b9.jpg
Beyaz Saray Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi (NEDC) Başkanı Jarrod Agen, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İran'ın petrol rezervlerinin tamamını kontrol altına almak istediğini söylemişti.ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran petrolüne el koyma konusunun konuşulmasının henüz erken olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.Trump, İran petrolü edinme olasılığı sorulduğunda, "Elbette insanlar bundan bahsettiler" dedi.'Sanırım savaş neredeyse tamamlandı'Aynı açıklamasında Trump, İran'a karşı savaşın 'çok kapsamlı' olduğunu ve yakında sona erebileceğini söyledi:Trump, operasyonun ABD'nin 4-5 haftalık programının 'çok ilerisinde' olduğunu öne sürdü.Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'e ileteceği bir mesajı olmadığını da sözlerine ekledi.'Hürmüz Boğazını ele geçirmeyi düşünüyorum'Trump verdiği röportajda Hürmüz Boğazını ele geçirme niyeti olduğunu ifade etti:'Mücteba Hamaney'e suikast'Ayrıca Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, İran'ın yeni Ruhani Lideri Mücteba Hameney'in ABD taleplerini reddetmesi halinde suikastını destekleyeceğini yardımcılarına bildirdi.Raporda, talepler arasında İran'ın nükleer geliştirme programının sona erdirilmesinin de yer aldığı belirtildi.Trump günün erken saatlerinde, Ayetullah Ali Hameney'in oğlu Mücteba'nın İran'ın dini lideri seçilmesinden 'memnun olmadığını' ve gelişmeleri yakından takip edeceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/iran-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1104127174.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/02/1103949904_3:0:703:525_1920x0_80_0_0_faa0be14efac7011a187d99c7d576080.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, donald trump, ayetullah ali hamaney, mücteba hamaney
abd, i̇ran, donald trump, ayetullah ali hamaney, mücteba hamaney

Trump: Sanırım savaş neredeyse tamamlandı, Hürmüz Boğazını ele geçirmeyi düşünüyorum

22:42 09.03.2026 (güncellendi: 23:02 09.03.2026)
© AP PhotoDonald Trump'ın boynundaki kırmızı leke
Donald Trump'ın boynundaki kırmızı leke - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, İran petrolüne el koyma konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu söylerken, aynı zamanda İran ile savaşın 'neredeyse tamamlandığını' söyledi.
Beyaz Saray Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi (NEDC) Başkanı Jarrod Agen, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İran'ın petrol rezervlerinin tamamını kontrol altına almak istediğini söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran petrolüne el koyma konusunun konuşulmasının henüz erken olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Trump, İran petrolü edinme olasılığı sorulduğunda, "Elbette insanlar bundan bahsettiler" dedi.

'Sanırım savaş neredeyse tamamlandı'

Aynı açıklamasında Trump, İran'a karşı savaşın 'çok kapsamlı' olduğunu ve yakında sona erebileceğini söyledi:
Sanırım savaş neredeyse tamamlandı. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok
Trump, operasyonun ABD'nin 4-5 haftalık programının 'çok ilerisinde' olduğunu öne sürdü.
Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'e ileteceği bir mesajı olmadığını da sözlerine ekledi.

'Hürmüz Boğazını ele geçirmeyi düşünüyorum'

Trump verdiği röportajda Hürmüz Boğazını ele geçirme niyeti olduğunu ifade etti:
Gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor ve ben de boğazı ele geçirmeyi düşünüyorum

'Mücteba Hamaney'e suikast'

Ayrıca Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, İran'ın yeni Ruhani Lideri Mücteba Hameney'in ABD taleplerini reddetmesi halinde suikastını destekleyeceğini yardımcılarına bildirdi.
Raporda, talepler arasında İran'ın nükleer geliştirme programının sona erdirilmesinin de yer aldığı belirtildi.
Trump günün erken saatlerinde, Ayetullah Ali Hameney'in oğlu Mücteba'nın İran'ın dini lideri seçilmesinden 'memnun olmadığını' ve gelişmeleri yakından takip edeceğini söylemişti.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
TÜRKİYE
İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала