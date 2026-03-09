https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/trump-sanirim-savas-neredeyse-tamamlandi-1104129075.html

Trump: Sanırım savaş neredeyse tamamlandı, Hürmüz Boğazını ele geçirmeyi düşünüyorum

Beyaz Saray Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi (NEDC) Başkanı Jarrod Agen, Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin İran'ın petrol rezervlerinin tamamını kontrol altına almak istediğini söylemişti.ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran petrolüne el koyma konusunun konuşulmasının henüz erken olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.Trump, İran petrolü edinme olasılığı sorulduğunda, "Elbette insanlar bundan bahsettiler" dedi.'Sanırım savaş neredeyse tamamlandı'Aynı açıklamasında Trump, İran'a karşı savaşın 'çok kapsamlı' olduğunu ve yakında sona erebileceğini söyledi:Trump, operasyonun ABD'nin 4-5 haftalık programının 'çok ilerisinde' olduğunu öne sürdü.Trump, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hameney'e ileteceği bir mesajı olmadığını da sözlerine ekledi.'Hürmüz Boğazını ele geçirmeyi düşünüyorum'Trump verdiği röportajda Hürmüz Boğazını ele geçirme niyeti olduğunu ifade etti:'Mücteba Hamaney'e suikast'Ayrıca Wall Street Journal'ın bildirdiğine göre, İran'ın yeni Ruhani Lideri Mücteba Hameney'in ABD taleplerini reddetmesi halinde suikastını destekleyeceğini yardımcılarına bildirdi.Raporda, talepler arasında İran'ın nükleer geliştirme programının sona erdirilmesinin de yer aldığı belirtildi.Trump günün erken saatlerinde, Ayetullah Ali Hameney'in oğlu Mücteba'nın İran'ın dini lideri seçilmesinden 'memnun olmadığını' ve gelişmeleri yakından takip edeceğini söylemişti.

