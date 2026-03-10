Türkiye
Trump: Hürmüz Boğazı kapanırsa 20 kat daha sert vururuz, ABD'nin Çin başta olmak üzere ülkelere hediyesidir
Trump: Hürmüz Boğazı kapanırsa 20 kat daha sert vururuz, ABD'nin Çin başta olmak üzere ülkelere hediyesidir
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını durdurması halinde ABD'nin Tahran'a 'şu ana kadar attığından 20 kat daha sert darbe vuracağını' söylerken... 10.03.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını durdurması halinde ABD'nin İran'a şu anda uyguladığından 20 kat daha sert vuracağını söyledi.Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/trump-putin-ile-gorusme-cok-iyi-gecti-ortadoguyu-ukraynayi-konustuk-1104130982.html
04:48 10.03.2026
Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını durdurması halinde ABD’nin Tahran’a 'şu ana kadar attığından 20 kat daha sert darbe vuracağını' söylerken, ayrıca bunun Çin başta olmak üzere boğazı kullanan ülkelere 'hediyesi' olacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını durdurması halinde ABD'nin İran'a şu anda uyguladığından 20 kat daha sert vuracağını söyledi.
Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Trump, şu ifadeleri kullandı:
İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden 20 kat daha sert bir şekilde vurulacaktır.

Ayrıca, İran'ın bir ulus olarak yeniden kurulmasını neredeyse imkansız hale getirecek, kolayca imha edilebilir hedefleri de ortadan kaldıracağız. Ölüm, ateş ve öfke onların üzerine çökecek. Ama umarım ve dua ediyorum ki bu olmaz!

Bu, ABD'nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir. Umarım bu, büyük takdir görecek bir jest olur.
