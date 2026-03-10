https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/beyaz-saray-trump-hedeflerine-ulasildiktan-sonra-irandaki-savasi-ne-zaman-sona-erdirecegine-karar-1104155807.html

Beyaz Saray: Trump, hedeflerine ulaşıldıktan sonra İran'daki savaşı ne zaman sona erdireceğine karar verecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, İran'ın balistik füzelerinin yüzde 90 oranında azaldığını öne dürdü.Konuşmasında Leavitt, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Leavitt, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine refakat etmediğini bildirdi:'Ne zaman biteceğine Trump karar verecek'Aynı zamanda Leavitt, Trump'ın İran'daki yönetici isimlerin öldürülmesinin Trump'ın hedefleri arasında olup olmadığına dair soruyu yanıtlamaktan kaçındı.Leavitt, yaralı ABD askeri sayısının 150 olup olmadığı sorusuna "Net sayıyı doğrulayamam fakat aşağı yukarı öyle" yanıtını verdiSon olarak Leavitt, 165 çocuğun öldüğü okul saldırısı ile ilgili "İran'da bir kız okulunun hedef alınmasına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını, ne olursa olsun, kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı.

