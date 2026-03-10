Türkiye
Beyaz Saray: Trump, hedeflerine ulaşıldıktan sonra İran'daki savaşı ne zaman sona erdireceğine karar verecek
2026-03-10T22:06+0300
2026-03-10T22:06+0300
dünya
abd
karoline leavitt
beyaz saray
beyaz saray basın sözcülüğü
i̇ran
hürmüz boğazı
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, İran'ın balistik füzelerinin yüzde 90 oranında azaldığını öne dürdü.Konuşmasında Leavitt, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Leavitt, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine refakat etmediğini bildirdi:'Ne zaman biteceğine Trump karar verecek'Aynı zamanda Leavitt, Trump'ın İran'daki yönetici isimlerin öldürülmesinin Trump'ın hedefleri arasında olup olmadığına dair soruyu yanıtlamaktan kaçındı.Leavitt, yaralı ABD askeri sayısının 150 olup olmadığı sorusuna "Net sayıyı doğrulayamam fakat aşağı yukarı öyle" yanıtını verdiSon olarak Leavitt, 165 çocuğun öldüğü okul saldırısı ile ilgili "İran'da bir kız okulunun hedef alınmasına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını, ne olursa olsun, kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı.
22:06 10.03.2026
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Leavitt, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine refakat etmediğini bildirirken aynı zamanda savaşı ne zaman bitireceğine 'Trump'ın karar vereceğini' söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, İran'ın balistik füzelerinin yüzde 90 oranında azaldığını öne dürdü.
Konuşmasında Leavitt, şu ifadeleri kullandı:
İran'daki operasyonumuzda ilerleme kaydediyoruz. İran'da bugüne kadar 5.000'den fazla hedefi vurduk ve balistik füzeleri yüzde 90 oranında azaldı. İran'ın insansız hava aracı saldırıları yüzde 85 azaldı. İran donanmasını yok ediyoruz ve 50'den fazla gemiyi imha ettik. İran rejiminin misilleme yapma kabiliyeti azaldı. ABD ordusu, İran'ın nükleer programının altyapısını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atıyor. İran'daki operasyonumuzun hedeflerine hızla ulaşılacağından eminiz.
Ayrıca Leavitt, ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine refakat etmediğini bildirdi:
Trump, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışına kararlı, teröristlerin Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını ve seyrüsefer özgürlüğünü durdurmasına izin vermeyecek. İranlılar Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını durdurmak için herhangi bir şey yaparsa, onlara sert bir şekilde karşılık vereceğiz.
ABD Donanması henüz Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerine refakat etmedi, gerektiğinde edecek.

'Ne zaman biteceğine Trump karar verecek'

Trump ve ordunun belirlediği süre, İran'daki operasyonumuzun hedeflerine ulaşmak için 4 ila 6 hafta arasındadır. Trump, askeri operasyonumuzun hedeflerine ulaşıldıktan sonra İran'daki savaşı ne zaman sona erdireceğine karar verecek. Trump, İran'ın artık ABD için gerçek bir tehdit oluşturmadığını gördüğünde savaşı sona erdirme kararı alacak.
Aynı zamanda Leavitt, Trump'ın İran'daki yönetici isimlerin öldürülmesinin Trump'ın hedefleri arasında olup olmadığına dair soruyu yanıtlamaktan kaçındı.
Leavitt, yaralı ABD askeri sayısının 150 olup olmadığı sorusuna "Net sayıyı doğrulayamam fakat aşağı yukarı öyle" yanıtını verdi
Son olarak Leavitt, 165 çocuğun öldüğü okul saldırısı ile ilgili "İran'da bir kız okulunun hedef alınmasına ilişkin soruşturmanın sonuçlarını, ne olursa olsun, kabul edeceğiz" ifadelerini kullandı.
