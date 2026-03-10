Türkiye
TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturum sona erdi: Oturum yaklaşık 4 saat sürdü
TBMM Genel Kurulunda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum yaklaşık 4 saat sürdü. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu'da gerçekleştirilen kapalı oturum yaklaşık 4 saat sonra sona erdi.Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.Genel Kurul'da, Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.Meclis Başkanvekili Pervin Buldan kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
10.03.2026
TBMM Genel Kurulu
TBMM Genel Kurulu
© Fatih Kurt
TBMM Genel Kurulunda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum yaklaşık 4 saat sürdü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu'da gerçekleştirilen kapalı oturum yaklaşık 4 saat sonra sona erdi.
Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.
Genel Kurul'da, Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.
Meclis Başkanvekili Pervin Buldan kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
TBMM
TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturuma geçildi: ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verilecek
