TBMM Genel Kurulu'nda kapalı oturum sona erdi: Oturum yaklaşık 4 saat sürdü

TBMM Genel Kurulunda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum yaklaşık 4 saat sürdü. 10.03.2026, Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu'da gerçekleştirilen kapalı oturum yaklaşık 4 saat sonra sona erdi.Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.Genel Kurul'da, Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.Meclis Başkanvekili Pervin Buldan kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

