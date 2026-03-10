Türkiye
Suudi uzman Mahdi: Putin'in Hürmüz Boğazı uyarıları Rusya'yı 'güvenli liman' olarak konumlandırıyor
Suudi uzman Mahdi: Putin'in Hürmüz Boğazı uyarıları Rusya'yı 'güvenli liman' olarak konumlandırıyor
Putin'in küresel petrol sevkiyatına yönelik uyarılarını yorumlayan Mahdi, Rus liderin Moskova'nın küresel enerji piyasasındaki rolünü artırmayı amaçladığının... 10.03.2026
Putin'in küresel petrol sevkiyatına yönelik uyarılarını yorumlayan Mahdi, Rus liderin Moskova'nın küresel enerji piyasasındaki rolünü artırmayı amaçladığının altını çizdi.
Petrol ve OPEC konularında çalışmalar yapan Suudi uzman Wael Mahdi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatının durma ihtimaline ilişkin uyarılarının basit bir ihtiyat payının ötesine geçtiğini belirtti. Mahdi'ye göre bu açıklamalar, Rusya'nın küresel enerji piyasasındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlayan derin bir jeopolitik stratejiyi yansıtıyor.

Sputnik'e konuşan Mahdi, Putin'in mesajlarının birbiriyle bağlantılı iki ana boyutu olduğunu vurguladı: Küresel petrol arzının yüzde 20'sinden fazlasının geçtiği stratejik bir su yoluna dair gerçek kaygılar ve Basra Körfezi'ndeki tedarik zincirlerinin kırılganlığına karşı Rusya'yı güvenilir bir alternatif olarak sunma çabası.

Karasal boru hatları ve Rusya'nın stratejik avantajı

Mahdi, Rusya'nın Orta ve Doğu Avrupa'ya uzanan geniş kara boru hattı ağı sayesinde olası aksaklıkları kısmen telafi etme kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Moskova'nın halihazırda Drujba petrol boru hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya gibi ülkelere yaptığı sevkiyatların bu stratejinin somut bir örneği olduğunu belirtti.

Bununla birlikte uzman, Batı'nın yaptırımlarının Rusya'nın üretim kapasitesi ve lojistik altyapısı üzerindeki baskısı nedeniyle, Moskova'nın küresel arz açığını tamamen kapatma yeteneğinin sınırlı kalacağına da dikkat çekti.

Enerji krizi ve ekonomik izolasyonun kırılması

Analiste göre Rusya'nın bu senaryodaki temel rolü, zor ekonomik tercihlerle karşı karşıya kalan ülkeler için bir 'güvenli enerji limanı' olmak. Moskova, rekor seviyeye ulaşan petrol fiyatlarını ve küresel enerji krizini kullanarak Batı tarafından uygulanan ekonomik izolasyon halkasını kırmayı hedefliyor.

Mahdi, Hürmüz Boğazı'nın haftalarca kapalı kalması durumunda, Avrupa ülkelerinin enerji kıtlığı baskısı altında Rusya ile yeniden yakın işbirliğine girmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Jeopolitik dengelerde köklü değişim beklentisi

Mahdi, böyle bir gelişmenin Batı'nın yıllardır sürdürdüğü Rusya'yı etkisizleştirme çabalarını boşa çıkarabileceğini vurguladı. Uzmana göre bu durum, Avrupa'nın enerji bağımlılığı haritasının yeniden çizilmesine yol açacak ve sonuçları geçici bir fiyat krizinin çok ötesine geçecek büyük bir jeopolitik kaymaya neden olacaktır.
