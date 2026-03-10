https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/iran-meclis-baskani-galibaf-kesinlikle-ateskes-arayisinda-degiliz-1104148417.html

İran Meclis Başkanı Galibaf: Kesinlikle ateşkes arayışında değiliz

ABD Başkanı Trump'ın İran'la konuşabileceğini açıklamasının ardından paylaşım yapan Galibaf, ateşkes arayışı içinde olmadıklarını kesin bir dille ifade etti. 10.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakıer Galibaf, Tahran'ın bir ateşkes arayışında olmayacağını belirterek, düşmana karşı misilleme yapmaları gerektiğini vurguladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Galibaf, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:İsrail hükümetinin varlığının 'savaş-müzakere-ateşkes ve yeniden savaş' döngüsünün sürdürülmesine bağlı olduğunu kaydeden Galibaf, bu durumun İsrail'in hakim konumunu korumasına izin verdiğini kaydetti.Galibaf, İran'ın bu döngüyü kırmaya kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.Ortadoğu'da gerilim sarmalıOrtadoğu, 28 Şubat 2026'da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı ve 'Epic Fury' (Destansı Öfke) olarak adlandırılan hava operasyonuyla topyekün bir savaşın eşiğine geldi.Bu saldırılarda İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve üst düzey pek çok yetkili hayatını kaybetti. İran, bu duruma misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine, İsrail şehirlerine ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere binlerce füze ve İHA ile yanıt verdiği Gerçek Vaat-4 operasyonunu başlattı. Son birkaç günde çatışmalar Ürdün ve Kuveyt'teki üslere kadar yayılırken, İran’da Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney yeni dini lider olarak seçildi.

