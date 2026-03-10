Sıcaklıklar artıyor, yağışsız bir gün: Buzlanma, sis ve don olaylarına dikkat

Türkiye
Meteoroloji’ye göre 10 Mart’ta Türkiye genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis beklenirken Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor.
İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı, Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Edirne – 17°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul – 15°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli – 16°C – Az bulutlu ve açık
Kocaeli – 18°C – Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar – 11°C – Az bulutlu ve açık
Denizli – 19°C – Az bulutlu ve açık
İzmir – 19°C – Az bulutlu ve açık
Manisa – 18°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana – 20°C – Az bulutlu ve açık
Antalya – 20°C – Az bulutlu ve açık
Hatay – 17°C – Az bulutlu ve açık
Mersin – 21°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Çankırı – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya – 10°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun – 10°C – Parçalı ve az bulutlu
Tokat – 10°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum – -1°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – -1°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya – 10°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 3°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır – 14°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep – 15°C – Az bulutlu ve açık
Siirt – 12°C – Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa – 16°C – Az bulutlu ve açık
