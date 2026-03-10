https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/sicakliklar-artiyor-yagissiz-bir-gun-buzlanma-sis-ve-don-olaylarina-dikkat-1104134793.html

Sıcaklıklar artıyor, yağışsız bir gün: Buzlanma, sis ve don olaylarına dikkat

Sıcaklıklar artıyor, yağışsız bir gün: Buzlanma, sis ve don olaylarına dikkat

Meteoroloji'ye göre 10 Mart'ta Türkiye genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığı, Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Edirne – 17°C – Az bulutlu ve açıkİstanbul – 15°C – Az bulutlu ve açıkKırklareli – 16°C – Az bulutlu ve açıkKocaeli – 18°C – Az bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Afyonkarahisar – 11°C – Az bulutlu ve açıkDenizli – 19°C – Az bulutlu ve açıkİzmir – 19°C – Az bulutlu ve açıkManisa – 18°C – Az bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Adana – 20°C – Az bulutlu ve açıkAntalya – 20°C – Az bulutlu ve açıkHatay – 17°C – Az bulutlu ve açıkMersin – 21°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Ankara – 12°C – Parçalı ve az bulutluÇankırı – 13°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir – 13°C – Parçalı ve az bulutluKonya – 10°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Bolu – 16°C – Parçalı ve az bulutluDüzce – 17°C – Parçalı ve az bulutluKastamonu – 12°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak – 13°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.Amasya – 13°C – Parçalı ve az bulutluSamsun – 10°C – Parçalı ve az bulutluTokat – 10°C – Parçalı ve az bulutluTrabzon – 10°C – Parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.Erzurum – -1°C – Parçalı ve az bulutluKars – -1°C – Parçalı ve az bulutluMalatya – 10°C – Parçalı ve az bulutluVan – 3°C – Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.Diyarbakır – 14°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep – 15°C – Az bulutlu ve açıkSiirt – 12°C – Az bulutlu ve açıkŞanlıurfa – 16°C – Az bulutlu ve açık

