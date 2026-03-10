Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/samsunda-kamyonla-tramvay-carpisti-1104152698.html
Samsun'da kamyonla tramvay çarpıştı
Samsun'da kamyonla tramvay çarpıştı
Sputnik Türkiye
Samsun Tekkeköy'de kamyonla tramvay çarpıştı. 3 kişi yaralandı. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T18:10+0300
2026-03-10T18:10+0300
türki̇ye
kamyon
tramvay
kaza
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104152542_0:557:1511:1406_1920x0_80_0_0_6361043d7738535086b9b00c9a727ed7.jpg
Samsun Tekkeköy'de kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.2'si yolcu 3 kişi yaralandıM.Ç'nin (45) kullandığı 55 AIR 612 plakalı kamyon, İlkadım Sanayi Sanayi Sitesi tramvay durağı yakınında ray güzergahından karşıya geçerken Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait vatman R.S. yönetimindeki tramvayla çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü ile tramvayda bulunan 2 yolcu yaralandı.Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süre aksama yaşandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/sariyerde-feci-kaza-4-arac-birbirine-girdi-1104124694.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104152542_0:415:1511:1548_1920x0_80_0_0_f6b49a55d176a157798edd4337027f8d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamyon, tramvay, kaza
kamyon, tramvay, kaza

Samsun'da kamyonla tramvay çarpıştı

18:10 10.03.2026
© Samsun Emniyet MüdürlüğüSamsun
Samsun - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2026
© Samsun Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
Samsun Tekkeköy'de kamyonla tramvay çarpıştı. 3 kişi yaralandı.
Samsun Tekkeköy'de kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

2'si yolcu 3 kişi yaralandı

M.Ç'nin (45) kullandığı 55 AIR 612 plakalı kamyon, İlkadım Sanayi Sanayi Sitesi tramvay durağı yakınında ray güzergahından karşıya geçerken Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait vatman R.S. yönetimindeki tramvayla çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü ile tramvayda bulunan 2 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süre aksama yaşandı.
Sarıyer kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
TÜRKİYE
Sarıyer'de feci kaza: 4 araç birbirine girdi
Dün, 18:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала