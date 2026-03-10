Rusya’da geçen yıl 308 saldırı önlendi, 27 militan etkisiz hale getirildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/rusyada-gecen-yil-308-saldiri-onlendi-27-militan-etkisiz-hale-getirildi-1104138829.html
NAK Başkanı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, NAK'ın 20. kuruluş yıldönümünde Rus basınına yaptığı açıklamada, geçen yıl toplamda 423 terör eğilimli suçun önlendiğini bildirdi.Bortnikov, "2025 yılında, NAK koordinasyonunda güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin ortak eylemleri sonucu, 308'i terör saldırısı olmak üzere 423 terör eğilimli suç önlendi" ifadesini kullandı.Rusya'da 79 gizli terör hücresinin imha edildiğini söyleyen Bortnikov, 2 bin 500'den fazla suçlu ve suç ortaklarının yakalandığını, silahlı mukavemet gösterdiği sırada 27 militanın etkisiz hale getirildiğini belirterek şunu kaydetti:Son zamanlarda aralarında üst düzey siyasi ve askeri yetkililere yönelik suikast, ulaşım araçlarında bomba ve silah kullanma girişimleri dahil bir dizi büyük terör eyleminin engellendiğini bildiren Bortnikov, ayrıca çok katlı bir apartmana yönelik bombalı saldırının önüne geçildiğini vurguladı.
rusya
10:49 10.03.2026 (güncellendi: 11:03 10.03.2026)
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK) Başkanı Bortnikov, ülkede 2025 yılında 308 terör saldırısının önüne geçildiğini, 27 militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti.
NAK Başkanı ve Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov, NAK’ın 20. kuruluş yıldönümünde Rus basınına yaptığı açıklamada, geçen yıl toplamda 423 terör eğilimli suçun önlendiğini bildirdi.
Bortnikov, “2025 yılında, NAK koordinasyonunda güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin ortak eylemleri sonucu, 308'i terör saldırısı olmak üzere 423 terör eğilimli suç önlendi” ifadesini kullandı.
Rusya’da 79 gizli terör hücresinin imha edildiğini söyleyen Bortnikov, 2 bin 500’den fazla suçlu ve suç ortaklarının yakalandığını, silahlı mukavemet gösterdiği sırada 27 militanın etkisiz hale getirildiğini belirterek şunu kaydetti:
Barış zamanında kurulan terörle mücadele sistemi, savaş döneminin yeni zorluklarıyla genel olarak başa çıktı. Bu da seçtiğimiz yolun doğru olduğunu gösteriyor.
Son zamanlarda aralarında üst düzey siyasi ve askeri yetkililere yönelik suikast, ulaşım araçlarında bomba ve silah kullanma girişimleri dahil bir dizi büyük terör eyleminin engellendiğini bildiren Bortnikov, ayrıca çok katlı bir apartmana yönelik bombalı saldırının önüne geçildiğini vurguladı.