Batı medyası: ABD, İran savaşının ilk 2 gününde yaklaşık 6 milyar dolarlık mühimmat harcadı

Sputnik Türkiye

10.03.2026

Washington Post gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı İran operasyonunun ilk iki gününde kullandığı mühimmatın maliyetini açıkladı.Haberde, “Pentagon, İran'a karşı askeri operasyonun ilk iki gününde 5.6 milyar dolar değerinde mühimmat harcadı” ifadesine yer verildi.Bazı Kongre üyelerinin, zaten stokları sınırlı olan ileri teknoloji silahlarının kullanma hızından endişe duyduğu ifade edilirken ABD ordusunun Hint-Pasifik dahil diğer bölgelerdeki kaynaklarını Ortadoğu'ya aktardığı kaydedildi.Duruma ilişkin gazeteye açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bakanlığın “Başkanın belirlediği her türlü görevi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu" söyledi.

