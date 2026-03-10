https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/bati-medyasi-abd-iran-savasinin-ilk-2-gununde-yaklasik-6-milyar-dolarlik-muhimmat-harcadi-1104139818.html
Batı medyası: ABD, İran savaşının ilk 2 gününde yaklaşık 6 milyar dolarlık mühimmat harcadı
Batı medyası: ABD, İran savaşının ilk 2 gününde yaklaşık 6 milyar dolarlık mühimmat harcadı
Sputnik Türkiye
ABD’nin, İran’a yönelik saldırılarının ilk 2 gününde yaklaşık 6 milyar dolar değerinde mühimmat kullandığı belirtildi. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T11:45+0300
2026-03-10T11:45+0300
2026-03-10T11:46+0300
dünya
abd
i̇ran
washington post
silah
mühimmat
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103993431_0:55:1182:720_1920x0_80_0_0_cd421c2ac5a756b4060b2f50c6c8a087.png
Washington Post gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı İran operasyonunun ilk iki gününde kullandığı mühimmatın maliyetini açıkladı.Haberde, “Pentagon, İran'a karşı askeri operasyonun ilk iki gününde 5.6 milyar dolar değerinde mühimmat harcadı” ifadesine yer verildi.Bazı Kongre üyelerinin, zaten stokları sınırlı olan ileri teknoloji silahlarının kullanma hızından endişe duyduğu ifade edilirken ABD ordusunun Hint-Pasifik dahil diğer bölgelerdeki kaynaklarını Ortadoğu'ya aktardığı kaydedildi.Duruma ilişkin gazeteye açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bakanlığın “Başkanın belirlediği her türlü görevi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu" söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/rusyada-gecen-yil-308-saldiri-onlendi-27-militan-etkisiz-hale-getirildi-1104138829.html
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/04/1103993431_75:0:1108:775_1920x0_80_0_0_3154e2e7549bb4683d83ccdb22397289.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, i̇ran, washington post, silah, mühimmat, pentagon
abd, i̇ran, washington post, silah, mühimmat, pentagon
Batı medyası: ABD, İran savaşının ilk 2 gününde yaklaşık 6 milyar dolarlık mühimmat harcadı
11:45 10.03.2026 (güncellendi: 11:46 10.03.2026)
ABD’nin, İran’a yönelik saldırılarının ilk 2 gününde yaklaşık 6 milyar dolar değerinde mühimmat kullandığı belirtildi.
Washington Post gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı İran operasyonunun ilk iki gününde kullandığı mühimmatın maliyetini açıkladı.
Haberde, “Pentagon, İran'a karşı askeri operasyonun ilk iki gününde 5.6 milyar dolar değerinde mühimmat harcadı” ifadesine yer verildi.
Bazı Kongre üyelerinin, zaten stokları sınırlı olan ileri teknoloji silahlarının kullanma hızından endişe duyduğu ifade edilirken ABD ordusunun Hint-Pasifik dahil diğer bölgelerdeki kaynaklarını Ortadoğu'ya aktardığı kaydedildi.
Duruma ilişkin gazeteye açıklama yapan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bakanlığın “Başkanın belirlediği her türlü görevi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu" söyledi.