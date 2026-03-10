https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/rus-disisleri-lavrov-arakci-ile-telefonda-gorustu-1104152155.html
Rus Dışişleri: Lavrov, Arakçi ile telefonda görüştü
Rus Dışişleri: Lavrov, Arakçi ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov'un İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştüğünü, görüşmede Ortadoğu'da hızla kötüleşen durumun ele alındığını... 10.03.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede Ortadoğu'da hızla kötüleşen durum ele alındı.Açıklamada, "10 Mart tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı A. Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz yere gerçekleştirdiği saldırıların ardından Ortadoğu'da hızla kötüleşen durum ele alındı" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Lavrov, gerilimin en yakın zamanda düşürülmesinden, siyasi ve diplomatik çözüme dönüşten yana olan ilkeli duruşunu yineledi ve Rus tarafının, İran’ın ve bölgedeki komşularının güvenlik çıkarlarını gereken şekilde göz önünde bulundurarak bu süreci kolaylaştırmaya kararlı olduğunu ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede Ortadoğu'da hızla kötüleşen durum ele alındı.
Açıklamada, "10 Mart tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı A. Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz yere gerçekleştirdiği saldırıların ardından Ortadoğu'da hızla kötüleşen durum ele alındı" ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre Lavrov, gerilimin en yakın zamanda düşürülmesinden, siyasi ve diplomatik çözüme dönüşten yana olan ilkeli duruşunu yineledi ve Rus tarafının, İran’ın ve bölgedeki komşularının güvenlik çıkarlarını gereken şekilde göz önünde bulundurarak bu süreci kolaylaştırmaya kararlı olduğunu ifade etti.