https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/rus-disisleri-lavrov-arakci-ile-telefonda-gorustu-1104152155.html

Rus Dışişleri: Lavrov, Arakçi ile telefonda görüştü

Rus Dışişleri: Lavrov, Arakçi ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştüğünü, görüşmede Ortadoğu'da hızla kötüleşen durumun ele alındığını... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T17:49+0300

2026-03-10T17:49+0300

2026-03-10T17:49+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

i̇ran

i̇ran dışişleri bakanlığı

abbas arakçi

telefon görüşmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097033134_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_ec16894ac4bd02406c57f56821f00b64.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede Ortadoğu'da hızla kötüleşen durum ele alındı.Açıklamada, "10 Mart tarihinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı A. Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz yere gerçekleştirdiği saldırıların ardından Ortadoğu'da hızla kötüleşen durum ele alındı" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre Lavrov, gerilimin en yakın zamanda düşürülmesinden, siyasi ve diplomatik çözüme dönüşten yana olan ilkeli duruşunu yineledi ve Rus tarafının, İran’ın ve bölgedeki komşularının güvenlik çıkarlarını gereken şekilde göz önünde bulundurarak bu süreci kolaylaştırmaya kararlı olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu-1104143883.html

rusya

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, abbas arakçi, telefon görüşmesi