Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede Hakan Fidan'ın 'Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığını ve Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdiği aktarıldı.Fidan, tüm tarafların, bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.'Füzeler İran kaynaklı değil'İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yapılacağını aktardığı bildirildi.
13:16 10.03.2026
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede Hakan Fidan'ın 'Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığını ve Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdiği aktarıldı.
Fidan, tüm tarafların, bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.

'Füzeler İran kaynaklı değil'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yapılacağını aktardığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanlığı: Balistik füze etkisiz hale getirildi, Gaziantep’te boş arazilere düştü
Dün, 15:01
