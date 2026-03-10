https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu-1104143883.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı. 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T13:16+0300

2026-03-10T13:16+0300

2026-03-10T13:16+0300

türki̇ye

türkiye

hakan fidan

abbas arakçi

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1e/1103146675_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_78e0bea82093859d069160afa5d8e3a1.jpg

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede Hakan Fidan'ın 'Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığını ve Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdiği aktarıldı.Fidan, tüm tarafların, bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini kaydetti.'Füzeler İran kaynaklı değil'İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı araştırma yapılacağını aktardığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/milli-savunma-bakanligi-balistik-fuze-etkisiz-hale-getirildi-gaziantepte-bos-arazilere-dustu-1104120051.html

türki̇ye

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, hakan fidan, abbas arakçi, i̇ran