Rojin Kabaiş'in telefonu incelenmek üzere gönderilmişti: İspanya'dan rapor geldi
Rojin Kabaiş'in telefonu incelenmek üzere gönderilmişti: İspanya'dan rapor geldi
Van'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in incelenmek üzere İspanya'ya gönderilen cep telefonuyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Cep telefonuyla ilgili gelen son raporda cihaza tam erişim sağlanamadığı belirtildi.
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın incelenmek üzere İspanya'ya gönderilen cep telefonuyla ilgili rapor hazırlandı. Gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği kaydedildi. Cihaza tam erişim sağlanamadı Sabah'ın haberine göre, Van Baro Başkanlığı, Rojin Kabaiş'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rojin Kabaiş'in telefonu incelenmek üzere gönderilmişti: İspanya'dan rapor geldi

15:19 10.03.2026 (güncellendi: 16:31 10.03.2026)
Van'da kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş'in incelenmek üzere İspanya'ya gönderilen cep telefonuyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Cep telefonuyla ilgili gelen son raporda cihaza tam erişim sağlanamadığı belirtildi.
Van'da kaldığı yurttan ayrıldıktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın incelenmek üzere İspanya'ya gönderilen cep telefonuyla ilgili rapor hazırlandı. Gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği kaydedildi.

Cihaza tam erişim sağlanamadı

Sabah'ın haberine göre, Van Baro Başkanlığı, Rojin Kabaiş'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir. Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin bir biçimde yürütebilmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.
