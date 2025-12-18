Türkiye
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Telefonu incelenmesi için İspanya'ya gönderildi
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Telefonu incelenmesi için İspanya'ya gönderildi
Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın telefonu incelenmesi için İspanya'ya...
Üniversite eğitimi için gittiği Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş soruşturması kapsamında genç kızın cep telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gönderildi. Cep telefonundan olayla ilgili önemli ipuçlarının bulunması bekleniyor. Günler sonra bulunmuştuVan'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı. İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile bir araya gelmiş ve olayla ilgili görüşmüştü.
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Telefonu incelenmesi için İspanya'ya gönderildi

Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Genç kızın telefonu incelenmesi için İspanya'ya gönderildi.
Üniversite eğitimi için gittiği Van'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş soruşturması kapsamında genç kızın cep telefonu incelenmek üzere İspanya'ya gönderildi. Cep telefonundan olayla ilgili önemli ipuçlarının bulunması bekleniyor.

Günler sonra bulunmuştu

Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.
Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığının girişimleri sonucu Kabaiş'in telefonunun incelenmek üzere İspanya'ya gönderilmesi süreci tamamlandı. İspanya Adalet Bakanlığının Türkiye'nin talebini kabul etmesi üzerine Kabaiş'in telefonu, Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevlileri tarafından İspanya'ya götürülerek yetkililere teslim edildi.
Geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos Garcia ile bir araya gelmiş ve olayla ilgili görüşmüştü.
