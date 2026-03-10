https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/putin-pezeskiyan-ile-telefonda-gorustu-1104154394.html
Putin, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Putin, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
10.03.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki son durum ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölgedeki son durum ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı, ‘gerilimin mümkün olan en kısa sürede düşürülmesi ve krizinin siyasi yollarla çözülmesi’yönündeki ilkesel tutumunu yineledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Rusya’nın sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, özellikle İran’a yapılan insani yardımlar için minnettarlığını dile getirdi.