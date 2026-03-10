Putin, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı, ‘gerilimin mümkün olan en kısa sürede düşürülmesi ve krizinin siyasi yollarla çözülmesi’yönündeki ilkesel tutumunu yineledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Rusya’nın sağladığı destekten dolayı teşekkürlerini ileterek, özellikle İran’a yapılan insani yardımlar için minnettarlığını dile getirdi.