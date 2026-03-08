https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/derbide-galatasaray-besiktasi-1-0-yendi-okan-buruk-da-sergen-yalcin-da-hakemden-sikayetci-1104088693.html

Derbide Galatasaray Beşiktaş'ı 1-0 yendi: Okan Buruk da Sergen Yalçın da hakemden şikayetçi

Derbide Galatasaray Beşiktaş'ı 1-0 yendi: Okan Buruk da Sergen Yalçın da hakemden şikayetçi

Galatasaray, Tüpraş Stadı'ndaki derbide son 13 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'a konuk oldu.Karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken Galatasaray, 39. dakikada Leroy Sane'nin sağdan ortasında Victor Osimhen'in kaydettiği golle öne geçti. Derbinin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.Sane kırmızı kart gördüGalatasaray, maçın 62. dakikada Leroy Sane'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Beşiktaş ataklarında kaleci Uğurcan Çakır, kalesini gole kapatmayı başardı ve sarı-kırmızılılar sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.Sergen Yalçın: Allah Allah, O neden şikayetçiymiş?Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasarayın karşı karşıya geldiği derbinin ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.Maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, Okan Buruk'un hakemlerle ilgili sözlerine yanıt verdi. Basın toplantısında bir muhabirin “Okan hoca da az önce söyledi. Hakemlerden şikayet etti” sözleri üzerine Yalçın şunları kaydetti, “Allah Allah, O neden şikayetçiymiş. 3 senedir şampiyon oluyorlar ve hakemden mi şikayetçiler. Onların hakemlerden şikayet etmesi söz konusu olamaz. Onları şikayet etme konusunda son sırada.” dedi.Yalçın ayrıca, “Galatasaray’a hafta içi oynayacakları maç için başarılar diliyorum. Ülkemizi çok güzel temsil ediyorlar ama onların hakemden şikayet etmesi söz konusu bile olamaz.” ifadelerini kullandı.Okan Buruk ne dedi?Okan Buruk sert açıklamalarda bulunurken, maç sonunda sarı kart görerek cezalı duruma düştüğünü duyurdu.Okan Buruk, "Uzun zamandır kaybetmeyen bir takımı yendik. Beşiktaş'ı yenmekten çok, şampiyonluk yolunda aldığımız yola sevindik. 3 gün sonra bir Avrupa maçı oynayacağız. Bir süre sonra lig maçında eksik olacağız. Ben de olmayacağım ligde. 4. hakemin de iletişimi kötü. Maça, galibiyete sevinmedim. Durup dururken bana sarı kart gösterip cezalı duruma düşürdüler. Bu kadar keyfi kararlar verildi. Hepimiz mutsuz oluyoruz. Biz de kötü futbol oynattığımızda eleştiriliyoruz. Hep aynı şeyleri konuşmaktan futbol konuşamıyoruz." dedi.Hakemlerden şikayet eden Buruk, "Adını bilmiyorum, 4. hakem, kulübelerle bağ kuramadı. İletişimi kurabilecek insanların 4. hakem olması önemli. Sahadaki hakemin de iletişimi çok önemli. İki taraf da hakemlerden mutsuz. İki takım da hakemleri beğenmeyeceğini söyleyecektir. Sergen Hoca da söyleyecektir. Yorgunluk oldu ama en azından İstanbul'dayız. 2 gün dinleneceğiz. Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu çok farklı. Burada çok iyi ve dinlenmiş oyuncularımız da olacak. Kimle başlayacağımızı düşüneceğiz. Beni mutlu eden ve psikolojik olarak yıpratan, geniş bir kadrom var, çok iyi oyuncularım var. Hangisi oyuna girse diye düşünüyorum. 3 kulvarda yarışıyoruz ve çok maç oynayacağız. Hepsini bu süreçte kullanacağım." ifadelerini kullandı.

