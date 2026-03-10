https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/kuzey-kore-liderinin-kiz-kardesi-jong-ortak-tatbikatlari-nedeniyle-abd-ve-guney-koreyi-elestirdi-1104145971.html

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Jong, ortak tatbikatları nedeniyle ABD ve Güney Kore’yi eleştirdi

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Jong, ortak tatbikatları nedeniyle ABD ve Güney Kore'yi eleştirdi

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD ve Güney Kore’yi eleştirdi ve Kuzey’in güvenliğine yönelik herhangi bir meydan okumanın 'korkunç sonuçlar' doğuracağı uyarısında bulundu.

Bugün yayımlanan Kim Yo Jong’un açıklaması, müttefiklerin binlerce askerin katıldığı ve 11 gün sürecek Freedom Shield tatbikatını başlatmasından bir gün sonra geldi. Bu sırada Washington da Ortadoğu’da giderek tırmanan bir savaş yürütüyor.İran’daki savaşa doğrudan değinmeyen Kim, ABD-Güney Kore tatbikatlarının, küresel güvenlik yapısının 'hızla çöktüğü ve uluslararası alandaki küstah haydutların sorumsuz eylemleri nedeniyle dünyanın farklı bölgelerinde savaşların patlak verdiği' bir dönemde bölgesel istikrarı zayıflattığını söyledi.‘Yıkıcı gücü artırmaya devam edeceğiz'Ülkenin genişleyen nükleer programına da değinen Kim Yo Jong, Kuzey Kore’nin dış tehdit olarak gördüğü unsurlara karşı 'yıkıcı gücünü' artırmaya devam edeceğini ve 'savaş caydırıcılığını ve onun ölümcül niteliğini düşmanlara sürekli ve tekrar tekrar kabul ettireceğini' söyledi.Kuzey Kore uzun süredir müttefiklerin ortak tatbikatlarını bir işgal provası olarak nitelendiriyor ve çoğu zaman bunları kendi askeri gösterilerini veya silah testlerini artırmak için gerekçe olarak kullanıyor. Müttefikler ise tatbikatların savunma amaçlı olduğunu söylüyor.Güney Kore: ‘Savunma sistemleri taşınıyor’Bu arada Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD tarafından 'bazı anti savunma sistemlerinin' başka yerlere taşınabileceğini kabul etti ancak bunun Kuzey Kore’ye karşı savunmayı ciddi şekilde zayıflatmayacağını söyledi. Lee’nin açıklaması, ABD’nin Ortadoğu’daki operasyonları desteklemek amacıyla Güney Kore’den bazı Patriot füze savunma sistemlerini ve diğer ekipmanları taşıdığı yönündeki iddiaların ardından geldi.Lee, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, 'Hükümetimiz bu tür adımlara karşı olduğunu ifade etti ancak durumu tamamen kendi istediğimiz şekilde kontrol edemeyeceğimiz de inkar edilemez bir gerçek' dedi.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı geçen hafta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını 'sahte barış' gerekçesiyle gerçekleştirilen 'yasa dışı bir saldırı eylemi' olarak nitelendirmişti.

