https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/kuresel-enerji-piyasasinda-yeni-denge-hurmuz-gerilimi-petrol-akisini-degistirdi-1104153107.html

Küresel enerji piyasasında yeni denge: Hürmüz gerilimi petrol akışını değiştirdi

Küresel enerji piyasasında yeni denge: Hürmüz gerilimi petrol akışını değiştirdi

Sputnik Türkiye

Ortadoğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki aksama, küresel enerji piyasalarında yeni bir dalga yarattı. Analistlere göre ABD’nin Rus petrolüne yönelik 30... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T18:27+0300

2026-03-10T18:27+0300

2026-03-10T18:27+0300

dünya

hürmüz boğazı

asya

çin

abd

rusya

petrol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/03/1103966309_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2c631c68a556926884d2524ae663177d.jpg

Ortadoğu’daki çatışmaların ardından küresel petrol fiyatları hızla yükselirken, enerji piyasalarında yeni arz arayışları gündeme geldi. Enerji uzmanı Arpit Chandna, yaşanan gelişmelerin özellikle Asya ülkelerini zorladığını belirtti.Uzmanın değerlendirmesine göre Hürmüz Boğazı’ndaki aksama, petrol tedariğinin önemli bölümünü bu hat üzerinden alan ülkelerde enerji baskısını artırdı.Hürmüz gerilimi enerji akışını değiştirdiEnerji uzmanı Arpit Chandna, küresel enerji piyasasında yaşanan gelişmelerin arz güvenliği açısından kritik olduğunu ifade etti.Chandna’nın değerlendirmesinde, ABD’nin Rus ham petrolüne yönelik yaptırımlarda 30 günlük muafiyet kararı aldığı ve bu adımın küresel petrol akışının kesilmemesi için atıldığı aktarıldı.Uzmanın değerlendirmesinde şu ifadelerin kullanıldığı aktarıldı:Rus petrolü Asya için kritik kaynak olmaya devam ediyorAnalizde, geçici ABD muafiyetinin özellikle Asya’daki depolarda bekleyen Rus Urals petrolünün piyasaya sürülmesini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.Buna rağmen Rus petrolünün artık Asya pazarına indirimli değil, bazı teslimatlarda Brent fiyatının varil başına 4–5 dolar üzerinde satıldığı aktarıldı.Uzmanlara göre buna rağmen Hindistan ve Çin gibi büyük ithalatçılar, kısa vadede oluşabilecek arz açığını kapatmak için Rus petrolüne yönelmeye devam edecek.Verilere göre Çin’in petrol ithalatı, 2026 yılının ilk iki ayında yıllık bazda yüzde 15,8 arttı. Bu artışın arkasında rafineri üretimindeki yükseliş ve stoklama faaliyetleri olduğu ifade edildi.Alternatif rotalar devreye giriyorEnerji piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle bazı üreticilerin alternatif ihracat yollarına yöneldiği aktarıldı.Buna göre Suudi Arabistan, petrol sevkiyatının bir bölümünü Kızıldeniz rotasına kaydırmaya çalışırken, Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndan yapılan yüklemelerin de arttığı belirtildi.Reuters verilerine göre Primorsk Limanı’ndan yapılan Rus dizel ihracatının, mart ayının ilk 10 gününde aylık bazda yüzde 13 artmasının beklendiği ifade edildi.Enerji uzmanlarına göre mevcut tabloda enerji ithalatına bağımlı ülkeler için en büyük öncelik, küresel petrol akışının kesintiye uğramamasını sağlamak olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/bati-medyasi-abd-iran-savasinin-ilk-2-gununde-yaklasik-6-milyar-dolarlik-muhimmat-harcadi-1104139818.html

hürmüz boğazı

asya

çin

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hürmüz boğazı, asya, çin, abd, rusya, petrol