Kremlin: Putin, İran krizinin çözümüyle ilgili önerilerini Trump'a iletti
Kremlin: Putin, İran krizinin çözümüyle ilgili önerilerini Trump'a iletti
10.03.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Rusya’nın İran krizinin çözüme kavuşturulması için hangi önerilerde bulunduğu sorusuna, “Şu an için ayrıntıları açıklamamız mümkün değil, hatta böyle bir niyetimiz de yok. Başkanımız (Putin) bu önerileri muhatabına (Trump’a) iletti. Onay sürecinin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” dedi.Ülkesinin elinden gelenin en iyisini yaparak yardım etmeye hazır olduğunu ve bunu yapmaktan mutluluk duyacağını dile getiren Rus yetkili, “Ancak bunun geniş bir anlayış ve uzlaşma gerektirdiğini biliyorsunuz, bu yüzden biraz sabırlı olmamız gerekecek” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çatışmanın başında ve hatta çatışma başlamadan önce, arabuluculuk yoluyla gerilimi azaltmaya yardımcı olabilecek çeşitli seçenekler önerdiğini hatırlatan Peskov, “Başkanın dün de belirttiği gibi, bu önerilerin çoğu hâlâ masada” diye kaydetti.Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkan maddeler:
Kremlin: Putin, İran krizinin çözümüyle ilgili önerilerini Trump'a iletti
13:32 10.03.2026 (güncellendi: 13:41 10.03.2026)
Rusya’nın Ortadoğu’daki gerilimi azaltmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu söyleyen Peskov, Rusya lideri Putin’in İran krizinin çözümüne ilişkin önerilerinin masada olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Rusya’nın İran krizinin çözüme kavuşturulması için hangi önerilerde bulunduğu sorusuna, “Şu an için ayrıntıları açıklamamız mümkün değil, hatta böyle bir niyetimiz de yok. Başkanımız (Putin) bu önerileri muhatabına (Trump’a) iletti. Onay sürecinin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” dedi.
Ülkesinin elinden gelenin en iyisini yaparak yardım etmeye hazır olduğunu ve bunu yapmaktan mutluluk duyacağını dile getiren Rus yetkili, “Ancak bunun geniş bir anlayış ve uzlaşma gerektirdiğini biliyorsunuz, bu yüzden biraz sabırlı olmamız gerekecek” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çatışmanın başında ve hatta çatışma başlamadan önce, arabuluculuk yoluyla gerilimi azaltmaya yardımcı olabilecek çeşitli seçenekler önerdiğini hatırlatan Peskov, “Başkanın dün de belirttiği gibi, bu önerilerin çoğu hâlâ masada” diye kaydetti.
Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkan maddeler:
Putin ve Trump, ABD’nin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımları ayrıntılı olarak görüşmedi.
Trump’ın, bazı ülkelere yönelik Rus petrolü kısıtlamasını kaldırma kararı küresel piyasalardaki durumu istikrara kavuşturma girişimi.
ABD, Ukrayna müzakerelerine devam etmeden önce Rusya’ya ateşkes şartı koşmadı.
Ukrayna müzakereleri için somut tarih ve yer de henüz belli değil.
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff sürekli Rus muhataplarıyla temas halinde. Bu sayede en hassas konularda sinyaller iletilebiliyor.
Üçlü format devam etmeli. Herkes bununla ilgileniyor ve en önemlisi, Amerikalılar arabuluculuk çabalarına devam etmeye hazır.
Başkan Putin bu arabuluculuk çabalarına büyük değer veriyor ve biz de bunun için minnettarız ve bu sürecin devam etmesine ilgi duyuyoruz.