Kremlin: Putin, İran krizinin çözümüyle ilgili önerilerini Trump'a iletti

Rusya’nın Ortadoğu’daki gerilimi azaltmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu söyleyen Peskov, Rusya lideri Putin’in İran krizinin çözümüne ilişkin önerilerinin... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Rusya’nın İran krizinin çözüme kavuşturulması için hangi önerilerde bulunduğu sorusuna, “Şu an için ayrıntıları açıklamamız mümkün değil, hatta böyle bir niyetimiz de yok. Başkanımız (Putin) bu önerileri muhatabına (Trump’a) iletti. Onay sürecinin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” dedi.Ülkesinin elinden gelenin en iyisini yaparak yardım etmeye hazır olduğunu ve bunu yapmaktan mutluluk duyacağını dile getiren Rus yetkili, “Ancak bunun geniş bir anlayış ve uzlaşma gerektirdiğini biliyorsunuz, bu yüzden biraz sabırlı olmamız gerekecek” ifadesini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, çatışmanın başında ve hatta çatışma başlamadan önce, arabuluculuk yoluyla gerilimi azaltmaya yardımcı olabilecek çeşitli seçenekler önerdiğini hatırlatan Peskov, “Başkanın dün de belirttiği gibi, bu önerilerin çoğu hâlâ masada” diye kaydetti.Peskov’un yaptığı açıklamalardan diğer öne çıkan maddeler:

