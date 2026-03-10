Türkiye
Kanada'daki okul saldırısı yargıya taşındı: Aile, yapay zeka platformunu sorumlu tuttu
Kanada'daki okul saldırısı yargıya taşındı: Aile, yapay zeka platformunu sorumlu tuttu
Kanada'da Şubat ayında gerçekleşen 8 kişinin öldüğü okul saldırısında ağır yaralanan bir kızın ailesi, saldırganın planlarını bildiği iddiasıyla yapay zeka... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
Kanada’da Şubat ayında meydana gelen bir okul saldırısında ağır yaralanan bir kızın ailesi, yapay zeka platformu geliştiricisi OpenAI’ye dava açtı. Aile, şirketin saldırganın toplu saldırı planladığını bildiğini öne sürdü.Şirket ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin faaliyetlerini değerlendirdiğini ancak polisle iletişime geçmediğini açıkladı. Söz konusu kişinin aylar sonra Kanada’nın en ağır okul saldırılarından birini gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırı, 10 Şubat’ta Tumbler Ridge kentinde, British Columbia eyaletinde meydana geldi.OpenAI, geçen ay Jesse Van Roostselaar’ın sekiz kişiyi öldürdükten sonra kendisini de öldürdüğü saldırının ardından polisle temasa geçti. Şirket, saldırganın yapay zeka platformu hesabının kapatıldığını ancak ikinci bir hesap kullanarak yasağı aştığını bildirdi.British Columbia Yüksek Mahkemesine açılan dava dilekçesinde, şirketin “Tumbler Ridge’deki toplu saldırı gibi büyük can kaybına yol açacak bir eylemi planlamak için saldırganın ChatGPT’yi kullandığına dair özel bilgiye sahip olduğu” iddia edildi.Davada ayrıca saldırganın yapay zeka platformunu “güvenilir bir sırdaş, işbirlikçi ve müttefik” olarak kullandığı öne sürüldü. Dilekçede, platformun saldırgan gibi kullanıcıların büyük can kaybına yol açacak bir saldırı planlamasına yardımcı olacak şekilde davrandığı iddia edildi.Dava dilekçesinde şirketin eylemleri sonucunda Maya Gebala’nın yakın mesafeden üç kez vurulduğu ileri sürüldü. Kurşunlardan birinin başına, birinin boynuna isabet ettiği, üçüncüsünün ise yanağını sıyırdığı ifade edildi. Gebala’nın kalıcı bilişsel ve fiziksel engellere yol açacak ağır bir beyin hasarı yaşadığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/kanadada-okula-silahli-saldiri-saldirgan-dahil-en-az-10-kisi-hayatini-kaybetti-1103408318.html
Sputnik Türkiye
Kanada'daki okul saldırısı yargıya taşındı: Aile, yapay zeka platformunu sorumlu tuttu

12:20 10.03.2026
