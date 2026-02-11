https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/kanadada-okula-silahli-saldiri-saldirgan-dahil-en-az-10-kisi-hayatini-kaybetti-1103408318.html

Kanada'da okula silahlı saldırı: Saldırgan dahil en az 10 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da okula silahlı saldırı: Saldırgan dahil en az 10 kişi hayatını kaybetti

Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okula yapılan silahlı saldırıda saldırgan dahil 10 kişi hayatını kaybetti. En az 25 kişinin yaralandığı olayda... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin açıklamasına göre, Britanya Kolombiyası'ndaki Tumbler Ridge kasabasında bir lisede 6 kişi ölü bulundu, olayla bağlantılı olduğuna inanılan bir evde 2 kişi daha ölü bulundu ve 1 kişi de hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Polis, en az 2 kişinin daha ciddi veya hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye kaldırıldığını ve 25 kadar kişinin de yaralanmalar nedeniyle tedavi gördüğünü belirtti. Polis, şüpheli saldırganın da kendi kendine verdiği bir yara sonucu öldüğünü, ancak başka şüpheli veya kamu güvenliğine yönelik devam eden bir tehdit olmadığına inandıklarını söyledi. Saldırganın kadın olduğunu açıklayan polis, aktif silahlı saldırı uyarısında şüphelinin "kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın" olarak tanımlandığını belirtti. Polis Şefi Ken Floyd daha sonra bir basın toplantısında, uyarıda tanımlanan şüphelinin okulda ölü bulunan kişiyle aynı kişi olduğunu doğruladı. Polis, kurbanlardan kaçının reşit olmayan çocuklar olabileceği konusunda bilgi vermedi. Polis olay yerinde çalışmasına devam ediyor Tumbler Ridge, Britanya Kolombiyası'nın kuzeyinde, Rocky Dağları'nın eteklerinde, Vancouver'ın yaklaşık 1.155 km kuzeydoğusunda, yaklaşık 2 bin 400 nüfuslu bir kent. Floyd gazetecilere, "Olay yerinde ilerlerken okulda çok sayıda yaralı ve çok sayıda ölü vardı" dedi. "Diğer kurbanları hâlâ değerlendiriyoruz ve bu sayının artıp artmayacağı konusunda bir güncellemem yok. Olay yeri çok dramatikti ve hâlâ bakım altında olan çok sayıda kurban var" diye ekledi Floyd. Kanada Başbakanı Mark Carney, X'te yaptığı açıklamada şunları söyledi:

