Kanada polisi: ABD konsolosluğuna ateş açıldı

Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada, Toronto'daki ABD konsolosluğuna ateş açıldığı bildirildiğini ve yapılan incelemede ateşlenmiş bir ateşli silah...
15:34 10.03.2026 (güncellendi: 15:56 10.03.2026)
Kanada polisi tarafından yapılan açıklamada, Toronto’daki ABD konsolosluğuna ateş açıldığı bildirildiğini ve yapılan incelemede ateşlenmiş bir ateşli silah delilinin bulunduğunu, yaralanan olmadığını söyledi.
Toronto polisi, X’te yaptığı paylaşımda, bildirilen ateş açma olayına saat 05:29’da (TSİ ile 12.29) müdahale ettiklerini belirtti.
Toronto’daki ABD büyükelçiliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Oslo’daki konsoloslukta da benzeri olay
Ayrı olarak, pazar günü Norveç’te Oslo’daki ABD büyükelçiliğinde bir el yapımı cihaz patladı ve polis hala bir şüpheli arıyor. Soruşturma kapsamında İran savaşıyla olası bağlantı da araştırılıyor.
New York’ta ise, hafta sonunda İslam karşıtı göstericilere el yapımı bir bomba atan iki erkek ‘terörizm suçlamasıyla’ karşı karşıya.