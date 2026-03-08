Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/norvec-polisi-oslodaki-abd-buyukelciligindeki-patlamanin-ortadogu-ile-baglantili-olabilecegini-1104096865.html
Norveç polisi, Oslo'daki ABD büyükelçiliğindeki patlamanın Ortadoğu ile bağlantılı olabileceğini açıkladı
Norveç polisi, Oslo'daki ABD büyükelçiliğindeki patlamanın Ortadoğu ile bağlantılı olabileceğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Norveç polisi, sınırlı hasar oluşması ve bir yararlanan olmamasına rağmen Oslo’daki ABD Büyükelçiliği girişinde meydana gelen patlamanın kasıtlı bir saldırı... 08.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-08T15:37+0300
2026-03-08T16:19+0300
dünya
norveç
oslo
abd
bomba
i̇ran
terör
terör saldırısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104096505_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5526277381b11f31a6879b161d53d1b6.jpg
Norveç polisi, Oslo’daki ABD Büyükelçiliği girişinde meydana gelen patlamanın ardından soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.Yetkililer, patlamanın kasıtlı bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ve olayın mevcut güvenlik ortamı ile bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.Oslo polisi soruşturma birimi başkanı Frode Larsen, düzenlenen basın toplantısında olayla ilgili olarak “Bu olayın ABD Büyükelçiliğini hedef alan kasıtlı bir saldırı olabileceğini değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.Polisin bir veya birden fazla şüpheliyi aradığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.'Terör saldırısı' ihtimali de inceleniyorYetkililer patlamanın 'terör eylemi olabileceği ihtimalinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiğini' açıkladı.Larsen’in daha sonra Norveç devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Hipotezlerimizden biri bunun terör eylemi olabileceği, ancak diğer ihtimalleri de araştırıyoruz.” dediği aktarıldı.Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, olayla ilgili yaptığı açıklamada bunun 'kabul edilemez bir eylem' olduğunu ve hükümetin durumu çok ciddiye aldığını söyledi.Patlama gece saatlerinde meydana geldiPatlamanın yerel saatle 01.00 sıralarında büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk girişinde meydana geldiği bildirildi.Görgü tanıkları olayın ardından bölgede yoğun duman oluştuğunu söyledi.Olay sırasında bölgeden geçen Sebastian Toerstad, sokakta 'çok yoğun bir duman tabakası' gördüğünü ve büyükelçilik girişinde hasar oluştuğunu ifade etti.Polis yetkilileri olay yerinde yapılan aramalarda başka bir patlayıcıya rastlanmadığını açıkladı.Yetkililer ayrıca patlamanın Ortadoğu’daki gerilim ve ABD’ye yönelik saldırılarla bağlantılı olup olmadığının henüz netleşmediğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260308/oslodaki-abd-buyukelciligi-yakininda-patlama-kucuk-capli-hasar-1104092199.html
norveç
oslo
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104096505_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_157f26eb1765d34b32c43bfabf822bbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
norveç, oslo, abd, bomba, i̇ran, terör, terör saldırısı
norveç, oslo, abd, bomba, i̇ran, terör, terör saldırısı

Norveç polisi, Oslo'daki ABD büyükelçiliğindeki patlamanın Ortadoğu ile bağlantılı olabileceğini açıkladı

15:37 08.03.2026 (güncellendi: 16:19 08.03.2026)
© REUTERSOslo ABD büyükelçiliği patlama
Oslo ABD büyükelçiliği patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2026
© REUTERS
Abone ol
Norveç polisi, sınırlı hasar oluşması ve bir yararlanan olmamasına rağmen Oslo’daki ABD Büyükelçiliği girişinde meydana gelen patlamanın kasıtlı bir saldırı olabileceğini açıkladı.
Norveç polisi, Oslo’daki ABD Büyükelçiliği girişinde meydana gelen patlamanın ardından soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.
Yetkililer, patlamanın kasıtlı bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ve olayın mevcut güvenlik ortamı ile bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.
Oslo polisi soruşturma birimi başkanı Frode Larsen, düzenlenen basın toplantısında olayla ilgili olarak “Bu olayın ABD Büyükelçiliğini hedef alan kasıtlı bir saldırı olabileceğini değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.
Polisin bir veya birden fazla şüpheliyi aradığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

'Terör saldırısı' ihtimali de inceleniyor

Yetkililer patlamanın 'terör eylemi olabileceği ihtimalinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiğini' açıkladı.
Larsen’in daha sonra Norveç devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Hipotezlerimizden biri bunun terör eylemi olabileceği, ancak diğer ihtimalleri de araştırıyoruz.” dediği aktarıldı.
Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, olayla ilgili yaptığı açıklamada bunun 'kabul edilemez bir eylem' olduğunu ve hükümetin durumu çok ciddiye aldığını söyledi.

Patlama gece saatlerinde meydana geldi

Patlamanın yerel saatle 01.00 sıralarında büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk girişinde meydana geldiği bildirildi.
Görgü tanıkları olayın ardından bölgede yoğun duman oluştuğunu söyledi.
Olay sırasında bölgeden geçen Sebastian Toerstad, sokakta 'çok yoğun bir duman tabakası' gördüğünü ve büyükelçilik girişinde hasar oluştuğunu ifade etti.
Polis yetkilileri olay yerinde yapılan aramalarda başka bir patlayıcıya rastlanmadığını açıkladı.
Yetkililer ayrıca patlamanın Ortadoğu’daki gerilim ve ABD’ye yönelik saldırılarla bağlantılı olup olmadığının henüz netleşmediğini bildirdi.
Oslo Polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2026
DÜNYA
Oslo’daki ABD Büyükelçiliği yakınında patlama: Küçük çaplı hasar
11:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала