Norveç polisi, Oslo'daki ABD büyükelçiliğindeki patlamanın Ortadoğu ile bağlantılı olabileceğini açıkladı

08.03.2026

2026-03-08T15:37+0300

2026-03-08T15:37+0300

2026-03-08T16:19+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/08/1104096505_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5526277381b11f31a6879b161d53d1b6.jpg

Norveç polisi, Oslo’daki ABD Büyükelçiliği girişinde meydana gelen patlamanın ardından soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.Yetkililer, patlamanın kasıtlı bir saldırı olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu ve olayın mevcut güvenlik ortamı ile bağlantılı olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.Oslo polisi soruşturma birimi başkanı Frode Larsen, düzenlenen basın toplantısında olayla ilgili olarak “Bu olayın ABD Büyükelçiliğini hedef alan kasıtlı bir saldırı olabileceğini değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.Polisin bir veya birden fazla şüpheliyi aradığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.'Terör saldırısı' ihtimali de inceleniyorYetkililer patlamanın 'terör eylemi olabileceği ihtimalinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiğini' açıkladı.Larsen’in daha sonra Norveç devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Hipotezlerimizden biri bunun terör eylemi olabileceği, ancak diğer ihtimalleri de araştırıyoruz.” dediği aktarıldı.Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, olayla ilgili yaptığı açıklamada bunun 'kabul edilemez bir eylem' olduğunu ve hükümetin durumu çok ciddiye aldığını söyledi.Patlama gece saatlerinde meydana geldiPatlamanın yerel saatle 01.00 sıralarında büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk girişinde meydana geldiği bildirildi.Görgü tanıkları olayın ardından bölgede yoğun duman oluştuğunu söyledi.Olay sırasında bölgeden geçen Sebastian Toerstad, sokakta 'çok yoğun bir duman tabakası' gördüğünü ve büyükelçilik girişinde hasar oluştuğunu ifade etti.Polis yetkilileri olay yerinde yapılan aramalarda başka bir patlayıcıya rastlanmadığını açıkladı.Yetkililer ayrıca patlamanın Ortadoğu’daki gerilim ve ABD’ye yönelik saldırılarla bağlantılı olup olmadığının henüz netleşmediğini bildirdi.

