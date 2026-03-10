İslam Memiş: 'Al sat değil, al yat dönemindeyiz'

"Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, günün birinde bu savaş da biter. Ancak başka savaşlar başlar! Petrol ve silah lobisi kazanmaya devam eder. ABD ve İsrail, İran’ın ekonomisini ciddi anlamda çökertebilir. İran’da bu yaz gıda ve su krizi yaşanabilir. İran’a yardım etmek isteyen ya da yardım edenlere ABD vergi ve ambargo tehdidi açıklayabilir.

Petrol 200 dolara yükselebilir ancak savaştan sonra sert bir şekilde eski seviyesi olan 60-70 dolar bandına gerileyebilir. Merkez bankaları faiz konusunda makas değişikliği yapabilir. Yani, faiz indirimleri yerini faiz artırımlarına bırakabilir.

Merkez bankaları ve IMF; küresel enflasyon, cari açık, borçlanma beklentilerini yukarı yönlü revize edebilirler ve yeni bir ekonomik kriz uyarısında bulunabilirler.

2030’da planladıkları küresel enflasyonu patlatmaları 2027’de gerçekleşebilir. Büyük bir enflasyon dalgasına hazır olun! Gözünüzün gördüğü bugünkü her şey yarından ucuz."