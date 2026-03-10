İslam Memiş: 'Al sat değil, al yat dönemindeyiz'
'Enflasyonu patlatmaları 2027’de gerçekleşebilir'
"Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, günün birinde bu savaş da biter. Ancak başka savaşlar başlar! Petrol ve silah lobisi kazanmaya devam eder. ABD ve İsrail, İran’ın ekonomisini ciddi anlamda çökertebilir. İran’da bu yaz gıda ve su krizi yaşanabilir. İran’a yardım etmek isteyen ya da yardım edenlere ABD vergi ve ambargo tehdidi açıklayabilir.
Petrol 200 dolara yükselebilir ancak savaştan sonra sert bir şekilde eski seviyesi olan 60-70 dolar bandına gerileyebilir. Merkez bankaları faiz konusunda makas değişikliği yapabilir. Yani, faiz indirimleri yerini faiz artırımlarına bırakabilir.
Merkez bankaları ve IMF; küresel enflasyon, cari açık, borçlanma beklentilerini yukarı yönlü revize edebilirler ve yeni bir ekonomik kriz uyarısında bulunabilirler.
2030’da planladıkları küresel enflasyonu patlatmaları 2027’de gerçekleşebilir. Büyük bir enflasyon dalgasına hazır olun! Gözünüzün gördüğü bugünkü her şey yarından ucuz."
'Altın ve gümüş fiyatları bu yıl borsa gibi olacak'
'Altın fiyatlarının her gerilemesi benim nazarımda bir fırsattır'
"Her ne kadar ons altın 5 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürse de, bu yıl 6 bin doları görmeden rahatlamaz! Ondan sebep savaşın devam etme sürecinde altın fiyatlarının her gerilemesi benim nazarımda bir fırsattır. Onunla 6 bin dolar seviyesinden vedalaşmak daha mantıklı geliyor.
Gümüş ise altına kıyasla daha fazla değer kaybediyor. Ocakta onun balonunu patlattılar. Gümüş, yıllık getirisini 122 dolar ons, 180 lira gram ile ocakta vermişti. Bu yıl tekrar yükseldiğinde kurtulmak gerek! 99-109 dolar dirençleri var yukarda.
Ons gümüş bu yıl tekrar üç haneyi görür mü? Şüpheliyim. Görürse de kalıcı olmayabilir. Gümüş mü altın mı sorusunun cevabı bugün için ben de ALTIN. Gümüş alacağım parayla altın alırdım. Altın/gümüş rasyosu 61’lerde, tekrar 80 ve üzerine çıktığında ilgilenebilirim ama şimdilik 50 doların üzeri benim paramla pahalı."