EKONOMİ
EKONOMİ
İslam Memiş: 'Al sat değil, al yat dönemindeyiz'
İslam Memiş: 'Al sat değil, al yat dönemindeyiz'
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayıp 2 Mart'ta Lübnan'a genişlettikleri çatışmalar, İran ve Hizbullah'ın karşılık vermesiyle devam... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
"Küresel ekonomiler kusursuz fırtınaya hazır mı?" başlıklı bugünkü köşe yazısında piyasalar uzmanı İslam Memiş "Petrol fiyatları 100 doları kırdı! Sırada İran’ın da dediği gibi 200 dolar mı var? Peki savaşın gölgesinde yükselen petrol fiyatlarının artışının devam etmesine küresel ekonomiler ne kadar hazır?" sorularının yanıtlarını değerlendirdi.'Enflasyonu patlatmaları 2027’de gerçekleşebilir'Memiş, Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında şunları kaydetti:'Altın ve gümüş fiyatları bu yıl borsa gibi olacak''Altın fiyatlarının her gerilemesi benim nazarımda bir fırsattır'
10.03.2026
Abone ol
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayıp 2 Mart'ta Lübnan'a genişlettikleri çatışmalar, İran ve Hizbullah'ın karşılık vermesiyle devam ediyor. Hürmüz Boğazı tıkanma noktasına gelirken enerji fiyatları şiddetli etkileniyor. Piyasalar uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş ve piyasaların seyrini değerlendirdi.
"Küresel ekonomiler kusursuz fırtınaya hazır mı?" başlıklı bugünkü köşe yazısında piyasalar uzmanı İslam Memiş "Petrol fiyatları 100 doları kırdı! Sırada İran’ın da dediği gibi 200 dolar mı var? Peki savaşın gölgesinde yükselen petrol fiyatlarının artışının devam etmesine küresel ekonomiler ne kadar hazır?" sorularının yanıtlarını değerlendirdi.

'Enflasyonu patlatmaları 2027’de gerçekleşebilir'

Memiş, Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, günün birinde bu savaş da biter. Ancak başka savaşlar başlar! Petrol ve silah lobisi kazanmaya devam eder. ABD ve İsrail, İran’ın ekonomisini ciddi anlamda çökertebilir. İran’da bu yaz gıda ve su krizi yaşanabilir. İran’a yardım etmek isteyen ya da yardım edenlere ABD vergi ve ambargo tehdidi açıklayabilir.

Petrol 200 dolara yükselebilir ancak savaştan sonra sert bir şekilde eski seviyesi olan 60-70 dolar bandına gerileyebilir. Merkez bankaları faiz konusunda makas değişikliği yapabilir. Yani, faiz indirimleri yerini faiz artırımlarına bırakabilir.

Merkez bankaları ve IMF; küresel enflasyon, cari açık, borçlanma beklentilerini yukarı yönlü revize edebilirler ve yeni bir ekonomik kriz uyarısında bulunabilirler.

2030’da planladıkları küresel enflasyonu patlatmaları 2027’de gerçekleşebilir. Büyük bir enflasyon dalgasına hazır olun! Gözünüzün gördüğü bugünkü her şey yarından ucuz."

'Altın ve gümüş fiyatları bu yıl borsa gibi olacak'

"Dediğimi unutmayın 3 aydır aynısını tekrarlıyorum; 2026 yılı manipülasyon yılı. Altın ve gümüşü bu yıl spekülasyon aracı olarak kullanacaklar, yıl sonuna kadar her ay bu dalgalanmalara hazır olun. Altın ve gümüş fiyatları bu yıl borsa gibi olacak. Altın ve gümüş yatırımcılarının kaderini kripto para yatırımcıları gibi yapacaklar.”

'Altın fiyatlarının her gerilemesi benim nazarımda bir fırsattır'

"Her ne kadar ons altın 5 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürse de, bu yıl 6 bin doları görmeden rahatlamaz! Ondan sebep savaşın devam etme sürecinde altın fiyatlarının her gerilemesi benim nazarımda bir fırsattır. Onunla 6 bin dolar seviyesinden vedalaşmak daha mantıklı geliyor.

Gümüş ise altına kıyasla daha fazla değer kaybediyor. Ocakta onun balonunu patlattılar. Gümüş, yıllık getirisini 122 dolar ons, 180 lira gram ile ocakta vermişti. Bu yıl tekrar yükseldiğinde kurtulmak gerek! 99-109 dolar dirençleri var yukarda.

Ons gümüş bu yıl tekrar üç haneyi görür mü? Şüpheliyim. Görürse de kalıcı olmayabilir. Gümüş mü altın mı sorusunun cevabı bugün için ben de ALTIN. Gümüş alacağım parayla altın alırdım. Altın/gümüş rasyosu 61’lerde, tekrar 80 ve üzerine çıktığında ilgilenebilirim ama şimdilik 50 doların üzeri benim paramla pahalı."

"Toparlayacak olursam; - Bu savaşın arkası tufan. Küresel enflasyona hazır olun. - İran’ı gıda ve su krizi bekliyor. - 13-20 Mart tarihleri Mescid-i Aksa için önemli. - Altın, borsa, btc ve Euro ucuz. - Gümüş tekrar yükselince kurtul. - Al-sat değil, al-yat dönemindeyiz. 2026 yılı finansal piyasalarda para kazanma değil, parana sahip çıkma yılı."
