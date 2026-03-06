Türkiye
Batı medyası: İran’daki kız okulunu ABD ordusu vurmuş olabilir
Batı medyası: İran’daki kız okulunu ABD ordusu vurmuş olabilir
ABD’de askeri soruşturma yetkililerinin, İran’daki ilkokula düzenlenen saldırıdan ABD ordusunun sorumlu olduğu ihtimalini kabul ettiği belirtildi. 06.03.2026, Sputnik Türkiye
Reuters, adını açıklamadığı iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın güneyindeki Minab kentinde 171 kız öğrencinin hayataını kaybettiği hava saldırısıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.Haberde, “Askeri soruşturma yetkilileri, İran’daki kız okuluna yapılan saldırıdan ABD ordusunun sorumlu olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorlar, ancak henüz konuyla ilgili kesin bir sonuca varmadılar ve soruşturma tamamlanmadı” ifadesini kullandı.Kaynaklar ayrıca, ABD'nin olaya karışmadığını kanıtlayacak yeni delillerin ortaya çıkabileceğini de dile getirdi.Daha önce The New York Times gazetesi, uydu görüntülerini analiz ederek, okula yapılan saldırının, ABD Hava Kuvvetleri'nin okul yakındaki İran deniz üssüne yönelik operasyonunun bir parçası olabileceğini yazmıştı.İran'ın Hürmüzgan vilayetinin Minab ilçesindeki Şahare Tayyebeh okuluna düzenlenen hava saldırısında 171 kız öğrenci hayatını kaybetmişti.
i̇ran
abd, i̇ran, reuters, çocuklar, çocuk ölümü, sivil ölümleri
09:22 06.03.2026 (güncellendi: 09:23 06.03.2026)
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAİran'ın Minab şehrinde, ABD-İsrail saldırısında yıkılan okulda enkaz kaldırma çalışmaları
ABD’de askeri soruşturma yetkililerinin, İran’daki ilkokula düzenlenen saldırıdan ABD ordusunun sorumlu olduğu ihtimalini kabul ettiği belirtildi.
Reuters, adını açıklamadığı iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'ın güneyindeki Minab kentinde 171 kız öğrencinin hayataını kaybettiği hava saldırısıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
Haberde, “Askeri soruşturma yetkilileri, İran’daki kız okuluna yapılan saldırıdan ABD ordusunun sorumlu olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorlar, ancak henüz konuyla ilgili kesin bir sonuca varmadılar ve soruşturma tamamlanmadı” ifadesini kullandı.
Kaynaklar ayrıca, ABD'nin olaya karışmadığını kanıtlayacak yeni delillerin ortaya çıkabileceğini de dile getirdi.
Daha önce The New York Times gazetesi, uydu görüntülerini analiz ederek, okula yapılan saldırının, ABD Hava Kuvvetleri'nin okul yakındaki İran deniz üssüne yönelik operasyonunun bir parçası olabileceğini yazmıştı.
İran'ın Hürmüzgan vilayetinin Minab ilçesindeki Şahare Tayyebeh okuluna düzenlenen hava saldırısında 171 kız öğrenci hayatını kaybetmişti.
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
DÜNYA
Ortadoğu'da çatışmaların 7. günü: ABD Hürmüz'deki gemilere donanma gönderiyor, karşılıklı hava saldırıları devam ediyor
07:00
