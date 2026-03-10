https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/iran-savasi-abdnin-tum-muttefiklerini-silahlandiramayacagini-gosteriyor-1104130082.html

'İran savaşı, ABD'nin tüm müttefiklerini silahlandıramayacağını gösteriyor'

Rus askeri uzman Alexander Stepanov ABD'nin askeri ürün sanayisindeki sıkıntıları Sputnik'e açıklayarak, ciddi bir imaj sorunu ve güvensizlik oluştuğunu... 10.03.2026

Rus askeri uzman Alexander Stepanov, Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Washington’ın müttefikleri özellikle hava ve füze savunma sistemleri ile insansız hava araçları da dahil olmak üzere 'kritik silahlardaki' eksikliklerden endişe duyuyor" ifadelerini kullandı.Haberlere göre Avrupa ve Asya’daki ABD müttefikleri, İran savaşı nedeniyle satın aldıkları Amerikan silahlarının kendilerine teslim edilmeyebileceğinden korkuyor.Stepanov’a göre ABD’nin, 'Amerikan askeri ürünlerinin kullanıcıları ve potansiyel alıcıları açısından giderek daha görünür hale gelen' bir imaj sorunu var. Stepanov, Patriot gibi karadan havaya füze sistemlerinin 'önceden son derece etkili kabul edildiğini', ancak 'Ukrayna çatışması sırasında güvenilirliklerini göstermekte başarısız olduklarını' belirtti:Stepanov ABD için bir diğer sorunu da şöyle açıkladı:ABD’nin silah endüstrisi sınırlı üretim kapasitesine sahip ve bu durum onu 'askeri bir kampanyayı sürdürmek ile sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek arasında seçim yapmaya' zorluyor. Buna NATO üyeleri ve Ukrayna’ya Patriot füzelerinin tedariki de dahil ve bu durum tedarikçiler üzerinde 'ek bir yük' oluşturuyor.Stepanov, Avrupa ülkelerinin teknolojide tam bağımsız olmadığını ve ABD’li silah üreticilerine sıkı şekilde bağlı olduklarını, bu nedenle Raytheon’un Patriot füzeleri ve Lockheed Martin’in HIMARS roket topçu sistemi gibi sistemlere bağımlı kaldıklarını söylüyor.Son olarak Stepanov, ABD'nin sınırlı üretim kapasitesinin yaşatacağı sorunlar hakkında şunları söyldi:

