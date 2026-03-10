https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/iran-ordusu-hayfadaki-bir-askeri-tesis-ve-ofek-casus-uydu-merkezini-vurdu-1104155184.html
İran ordusu, Hayfa’daki bir askeri tesis ve ‘Ofek’ casus uydu merkezini vurdu
İran ordusu, Hayfa’daki bir askeri tesis ve ‘Ofek’ casus uydu merkezini vurdu
İran Ordusu, Hayfa’daki bir askeri tesis ve İsrail’in ‘Ofek’ casus uydularına ait veri merkezine kamikaze İHA’larla saldırı düzenlediğini duyurdu. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri tarafından yapılan 21 No’lu bildiride, kamikaze tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırının detayları paylaşıldı.Hayfa’daki askeri tesisin silah üretiminde kritik bir rol oynadığı ve düşmanın muharebe kapasitesini artırmada stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı. Hedef alınan tesisin, İsrail’in savunma sanayisi açısından kilit bir nokta olduğu belirtildi.Ayrıca, ‘Ofek’ casus uydularına ait veri merkezinin, askeri ve istihbari bilgi toplama açısından önemli bir tesis olduğu ifade edildi. Merkezin, 12 günlük savaş süresince İsrail’in keşif uydularının görevlerini koordine etmede merkezi bir rol üstlendiği kaydedildi.
