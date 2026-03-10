https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/iran-yapimi-hadid-110-kamikaze-ihasinin-teknik-ozelikleri-neler-1104151709.html
İran yapımı Hadid-110 kamikaze İHA'sının teknik özelikleri neler?
510 kilometre hıza ulaşabilen Hadid-110’un daha düşük radar görünürlüğü sağlaması sayesinde hedefi daha kolay tespit edebildiği aktarıldı. Hadid-110 İHA'sının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.
Tahran yönetimi, daha önce tanıtılan ve Şahid-136’nın gelişmiş versiyonu olarak gösterilen Hadid-110 insansız hava aracını ilk kez bir operasyonel görevde kullandığını duyurdu.
510 kilometre hıza ulaşabilen Hadid-110’un daha düşük radar görünürlüğü sağlaması sayesinde hedefi daha kolay tespit edebildiği aktarıldı.
Hadid-110 İHA'sının teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde.