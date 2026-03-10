https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-israil-abd-buyukelciliklerini-kovan-ulkeler-hurmuz-bogazindan-1104130871.html
İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail ABD büyükelçiliklerini kovan ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail ABD büyükelçiliklerini kovan ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD büyükelçiliklerini sınır dışı eden ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini açıkladı. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu, herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesinin, topraklarından ABD ve İsrail büyükelçilerini sınır dışı etmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı kazanacağını açıkladı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesinin, topraklarından ABD ve İsrail büyükelçilerini sınır dışı etmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı kazanacağını açıkladı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail ve Amerikan büyükelçilerini topraklarından çıkaran herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesi, yarından itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçme özgürlüğüne ve hakkına sahip olacaktır"