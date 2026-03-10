Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail ABD büyükelçiliklerini kovan ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail ABD büyükelçiliklerini kovan ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir
İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD büyükelçiliklerini sınır dışı eden ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesinin, topraklarından ABD ve İsrail büyükelçilerini sınır dışı etmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı kazanacağını açıkladı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD büyükelçiliklerini sınır dışı eden ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesinin, topraklarından ABD ve İsrail büyükelçilerini sınır dışı etmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı kazanacağını açıkladı.
İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:
"İsrail ve Amerikan büyükelçilerini topraklarından çıkaran herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesi, yarından itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçme özgürlüğüne ve hakkına sahip olacaktır"
Donald Trump'ın boynundaki kırmızı leke - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2026
DÜNYA
Trump: Sanırım savaş neredeyse tamamlandı, Hürmüz Boğazını ele geçirmeyi düşünüyorum
Dün, 22:42
