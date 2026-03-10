https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-israil-abd-buyukelciliklerini-kovan-ulkeler-hurmuz-bogazindan-1104130871.html

İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail ABD büyükelçiliklerini kovan ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir

İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD büyükelçiliklerini sınır dışı eden ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceğini açıkladı. 10.03.2026, Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Ordusu, herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesinin, topraklarından ABD ve İsrail büyükelçilerini sınır dışı etmesi halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı kazanacağını açıkladı.İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

