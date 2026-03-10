https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/ibanini-kiraladi-dolandiriciliktan-8-yil-4-ay-hapis-cezasi-aldi-1104139401.html

IBAN’ını kiraladı, dolandırıcılıktan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı

Kırklareli’nde, para karşılığında IBAN’ını kullandıran M.A, hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılması nedeniyle toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

Kırklareli’nde, arkadaşının yönlendirmesiyle para karşılığında IBAN’ını kullandıran M.A, hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılması nedeniyle 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.IBAN’ı iki farklı dolandırıcılık olayında kullanılan M.A, her iki dosyadan 4 yıl 2’şer ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. M.A, yaşadığı süreci anlatarak büyük pişmanlık duyduğunu söyledi.'IBAN’ımı dolandırıcılıkta kullanılacağını bilmiyordum'M.A, yaklaşık 9 yıl önce bir arkadaşının kendisine para teklif ederek IBAN’ını kullanmak istediğini belirtti. Hesabının dolandırıcılık suçlarında kullanılacağını bilmeden verdiğini söyleyen M.A, arkadaşının kendisini kandırdığını öne sürdü.Banka hesabının iki farklı dolandırıcılık olayında kullanıldığını, evine gelen polislerden öğrendiğini anlatan M.A, "Böyle bir suç olduğunu bilmiyordum. 18 yaşına yeni basmıştım. IBAN'ımı ve kartımı kullandırdım. Daha sonra hakkımda arama kararı çıktığını öğrendim. Polisler evime geldi, gözaltına alındım, ifade verdim. Serbest bırakıldım ama ardından mahkeme süreci başladı. Aynı kart üzerinden iki kişiyi dolandırmışlar. Mahkemede iki olaydan da ayrı ayrı ceza aldım" dedi.'Suça teşvik edildim'Arkadaşının kendisine yurt dışından para geleceğini ve hiçbir sorun yaşanmayacağını söylediğini iddia eden M.A, bu sözlere inanarak hesabını verdiğini dile getirdi.Yaşananların ardından büyük pişmanlık duyduğunu belirten M.A, "Artık asgari ücretle iş bulmakta bile zorlanıyorum. Kimse iş vermiyor. Her iki suçtan da 4 yıl 2 ay ceza aldım. Para miktarı az ama cezası çok. Suça teşvik edildim. Çok pişmanım. Ailemden de uzaklaştım, bana farklı gözle bakıyorlar. Hala bankalarda zorluk yaşıyorum" ifadelerini kullandı.'Kimseye güvenmesinler, kanmasınlar'Bankalarda hesap açmakta da sorun yaşadığını anlatan M.A, bir iş yerine girmek üzereyken banka hesabı açamadığı için işe başlayamadığını söyledi.M.A, vatandaşlara uyarıda bulunarak "Kimseye güvenmesinler, kanmasınlar. Ben çok pişmanım. Önünüze büyük engeller çıkıyor. Bu hayatım boyunca karşıma çıkacak. Son pişmanlık fayda etmiyor ama ben yandım, başkası yanmasın" dedi.

