https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/benzine-zam-geliyor-tabelaya-nasil-yansiyacak-1104136618.html
Benzine zam geliyor, tabelaya nasıl yansıyacak?
Benzine zam geliyor, tabelaya nasıl yansıyacak?
Sputnik Türkiye
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında yarından itibaren artış bekleniyor. 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T09:30+0300
2026-03-10T09:30+0300
2026-03-10T09:39+0300
ekonomi̇
benzin
zam
petrol
akaryakıt
eşel mobil sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086029165_15:0:575:315_1920x0_80_0_0_d004c947654a484bfacf1e1adaa50a4d.jpg
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzine zam mı geliyor?Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam gelecek.3,19 lira olan zam eşel mobil sisteminden karşılandığı için yüzde 25'i akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak.Benzin fiyatları ne kadar?İstanbul'da benzinin 61,12 liraya, Ankara'da 62,08 liraya, İzmir'de ise 62,36 liraya yükselmesi bekleniyor.Eşel mobil sistemi nedir?Eşel mobil sistemi, telefondan dahi alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları üzerinden kesinti yapılarak zammın tamamının pompaya yansımaması sağlanır. Yapılacak zam vergiden kesilir.Eşel mobil sistemi nasıl uygulanacak?Uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkacak fiyat artışlarının akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı şekilde yansıtılması için bu ürünlerdeki ÖTV’nin yüzde 75’inden ve buna bağlı KDV tutarından vazgeçilmesi kararlaştırıldı.Brent petrol fiyatları son durumBrent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 90,44 dolardan işlem görüyor.Rekora ulaşmıştıDün gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,62 dolardan tamamladı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,4 artışla 90,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,37 dolardan alıcı buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/bu-gece-akaryakita-zam-geliyor-benzin-ve-motorin-fiyatlari-degisecek-1104053320.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086029165_85:0:505:315_1920x0_80_0_0_982c306f99a77384ef505a8553faa275.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
benzine zam
Benzine zam geliyor, tabelaya nasıl yansıyacak?
09:30 10.03.2026 (güncellendi: 09:39 10.03.2026)
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatında yarından itibaren artış bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geliyor.
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam gelecek.
3,19 lira olan zam eşel mobil sisteminden karşılandığı için yüzde 25'i akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak.
Benzin fiyatları ne kadar?
İstanbul'da benzinin 61,12 liraya, Ankara'da 62,08 liraya, İzmir'de ise 62,36 liraya yükselmesi bekleniyor.
Eşel mobil sistemi nedir?
Eşel mobil sistemi, telefondan dahi alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları üzerinden kesinti yapılarak zammın tamamının pompaya yansımaması sağlanır. Yapılacak zam vergiden kesilir.
Eşel mobil sistemi nasıl uygulanacak?
Uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkacak fiyat artışlarının akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı şekilde yansıtılması için bu ürünlerdeki ÖTV’nin yüzde 75’inden ve buna bağlı KDV tutarından vazgeçilmesi kararlaştırıldı.
Brent petrol fiyatları son durum
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 90,44 dolardan işlem görüyor.
Dün gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,62 dolardan tamamladı.
Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,4 artışla 90,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,37 dolardan alıcı buldu.