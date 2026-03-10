https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/benzine-zam-geliyor-tabelaya-nasil-yansiyacak-1104136618.html

Benzine zam geliyor, tabelaya nasıl yansıyacak?

10.03.2026

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geliyor. Benzine zam mı geliyor?Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş zam gelecek.3,19 lira olan zam eşel mobil sisteminden karşılandığı için yüzde 25'i akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyacak.Benzin fiyatları ne kadar?İstanbul'da benzinin 61,12 liraya, Ankara'da 62,08 liraya, İzmir'de ise 62,36 liraya yükselmesi bekleniyor.Eşel mobil sistemi nedir?Eşel mobil sistemi, telefondan dahi alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları üzerinden kesinti yapılarak zammın tamamının pompaya yansımaması sağlanır. Yapılacak zam vergiden kesilir.Eşel mobil sistemi nasıl uygulanacak?Uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkacak fiyat artışlarının akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı şekilde yansıtılması için bu ürünlerdeki ÖTV’nin yüzde 75’inden ve buna bağlı KDV tutarından vazgeçilmesi kararlaştırıldı.Brent petrol fiyatları son durumBrent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 90,44 dolardan işlem görüyor.Rekora ulaşmıştıDün gün içinde 114,3 dolara kadar ulaşarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,62 dolardan tamamladı.Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 4,4 artışla 90,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,37 dolardan alıcı buldu.

