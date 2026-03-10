https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/gvir-ve-netanyahunun-kardesine-yonelik-haberlerin-ardindan-israil-ve-iran-basinindan-carpici-iddia-1104142036.html
Gvir ve Netanyahu’nun kardeşine yönelik haberlerin ardından, İsrail ve İran basınından çarpıcı iddia: Netanyahu nerede?
10.03.2026
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar 11. gününe girerken, İran basını İsrail siyasetini sarsabilecek dikkat çekici bir iddia ortaya attı.
İran’a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saldırılar sırasında yaralanmış olabileceğini hatta hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.
Haberde, İsrail yönetiminin konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmamasının spekülasyonları artırdığı ifade edildi.
'Netanyahu günlerdir görüntü vermiyor'
İran basını ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu’nun son birkaç gündür kamuoyuna hiçbir görüntü vermemesi dikkat çekti.
Ayrıca Netanyahu’nun konutunun çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bunun da İsrail kamuoyunda çeşitli soru işaretleri doğurduğu ileri sürüldü.
Ancak bu iddialar İsrail makamları tarafından henüz doğrulanmadı.
ABD heyetinin ziyareti iptal edildi
İddiaları güçlendirdiği öne sürülen gelişmelerden biri de ABD’nin planlanan diplomatik ziyaretinin iptal edilmesi oldu.
Haberlere göre ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın İsrail’e gerçekleştirmesi planlanan ziyaret son anda iptal edildi.
Söz konusu ziyaretin, ABD ile İsrail arasında İran’a yönelik saldırılar sırasında yürütülen diplomatik koordinasyonu güçlendirmek amacıyla planlandığı belirtiliyordu.
Programda Netanyahu ile yapılacak görüşmelerin de yer aldığı ifade edilmişti.
Ben Gvir ve Netanyahu’nun kardeşi için de iddia
Tasnim’in haberinde ayrıca İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in ve Netanyahu’nun kardeşi Iddo Netanyahu’nun da saldırılarda öldürülmüş olabileceği öne sürüldü.
İran basını, bu iddiaların İsrail yönetimi tarafından kamuoyundan gizleniyor olabileceğini ileri sürdü.
Bu iddialara ilişkin de İsrail’den herhangi bir resmi doğrulama yapılmadı.