https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/gvir-ve-netanyahunun-kardesine-yonelik-haberlerin-ardindan-israil-ve-iran-basinindan-carpici-iddia-1104142036.html

Gvir ve Netanyahu’nun kardeşine yönelik haberlerin ardından, İsrail ve İran basınından çarpıcı iddia: Netanyahu nerede?

Gvir ve Netanyahu’nun kardeşine yönelik haberlerin ardından, İsrail ve İran basınından çarpıcı iddia: Netanyahu nerede?

Sputnik Türkiye

İran ve İsrail basını, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının 11. gününde dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Haber ajansları, İsrail Başbakanı... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-10T12:45+0300

2026-03-10T12:45+0300

2026-03-10T12:45+0300

dünya

steve witkoff

jared kushner

i̇srail

abd

i̇ran

tasnim haber ajansı

tasnim

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096798513_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_789874528e5ebba671402fa29cfb44dd.jpg

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar 11. gününe girerken, İran basını İsrail siyasetini sarsabilecek dikkat çekici bir iddia ortaya attı.İran’a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun saldırılar sırasında yaralanmış olabileceğini hatta hayatını kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.Haberde, İsrail yönetiminin konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmamasının spekülasyonları artırdığı ifade edildi.'Netanyahu günlerdir görüntü vermiyor'İran basını ve İsrail basınında yer alan haberlere göre Netanyahu’nun son birkaç gündür kamuoyuna hiçbir görüntü vermemesi dikkat çekti.Ayrıca Netanyahu’nun konutunun çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve bunun da İsrail kamuoyunda çeşitli soru işaretleri doğurduğu ileri sürüldü.Ancak bu iddialar İsrail makamları tarafından henüz doğrulanmadı.ABD heyetinin ziyareti iptal edildiİddiaları güçlendirdiği öne sürülen gelişmelerden biri de ABD’nin planlanan diplomatik ziyaretinin iptal edilmesi oldu.Haberlere göre ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın İsrail’e gerçekleştirmesi planlanan ziyaret son anda iptal edildi.Söz konusu ziyaretin, ABD ile İsrail arasında İran’a yönelik saldırılar sırasında yürütülen diplomatik koordinasyonu güçlendirmek amacıyla planlandığı belirtiliyordu.Programda Netanyahu ile yapılacak görüşmelerin de yer aldığı ifade edilmişti.Ben Gvir ve Netanyahu’nun kardeşi için de iddiaTasnim’in haberinde ayrıca İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in ve Netanyahu’nun kardeşi Iddo Netanyahu’nun da saldırılarda öldürülmüş olabileceği öne sürüldü.İran basını, bu iddiaların İsrail yönetimi tarafından kamuoyundan gizleniyor olabileceğini ileri sürdü.Bu iddialara ilişkin de İsrail’den herhangi bir resmi doğrulama yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/kalibaftan-abd-ve-israile-sert-mesaj-iran-saldirganlara-ders-vermeden-ateskesi-kabul-etmeyecek-1104140422.html

i̇srail

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

steve witkoff, jared kushner, i̇srail, abd, i̇ran, tasnim haber ajansı, tasnim, haberler